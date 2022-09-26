شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين إنشاء رمز الاستجابة السريعة على الكمبيوتر أو الهاتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد رموز QR أو رموز "الاستجابة السريعة" كما يطلق عليها، عبارة عن رموز شريطية مربعة الشكل يمكن مسحها ضوئيًا بواسطة الأجهزة المحمولة، ويتم استخدامها لمجموعة متنوعة من التطبيقات، من سحب قائمة مطعم لتوجيه الناس إلى بودكاست، ويمكن أيضًا استخدام رموز QR في دعوات الزفاف لتوجيه الضيوف إلى موقع الزفاف، ويعد إنشاء رمز الاستجابة السريعة عملية مباشرة نسبيًا، ويمكن إجراؤها على جهاز كمبيوتر أو على هاتفك الذكي، وإليك كيف يتم ذلك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية إنشاء رمز الاستجابة السريعة على جهاز كمبيوتر

هناك العديد من مولدات أكواد QR للاختيار من بينها، وإليك دليل خطوة بخطوة باستخدام موقع ويب يسمى QR Code Generator.

1. باستخدام أي متصفح ويب، انتقل إلى موقع ويب QR Code Generator.

2. ادخل عنوان URL لموقع الويب الذي تريد أن يقوم رمز الاستجابة السريعة بإرسال الأشخاص إليه، وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا إدخال نص أو تحميل ملف.

3. عند الانتهاء، اضغط فوق "تنزيل" لحفظ رمز الاستجابة السريعة المخصص الخاص بك.

4. ستظهر نافذة منبثقة تطلب منك إنشاء حساب مجاني، لكن ليس عليك إنشاء حساب، فقط انتظر حتى ينتهي إنشاء رمز الاستجابة السريعة وسيظهر في التنزيلات كصورة.





كيفية إنشاء رمز QR على أندرويد باستخدام Google Chrome1. في تطبيق Google Chrome، انتقل إلى موقع الويب الذي تريد إنشاء رمز QR له.

2. اضغط على أيقونة المزيد، النقاط الرأسية الثلاث، في الزاوية اليمنى العليا.

3. اضغط على مشاركة في القائمة المنسدلة.

4. اضغط على رمز الاستجابة السريعة.

5. أسفل رمز الاستجابة السريعة في الشاشة التالية، اضغط فوق "تنزيل" لحفظ رمز الاستجابة السريعة على جهازك.

6. بمجرد التنزيل، يمكنك بعد ذلك إرسال رمز الاستجابة السريعة إلى الآخرين عبر الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، وتطبيق المراسلة، وما إلى ذلك.





كيفية إنشاء رمز QR على أيفون باستخدام Google Chrome1. في تطبيق Google Chrome، انتقل إلى موقع الويب الذي تريد إنشاء رمز QR له.

2. في الزاوية العلوية اليمنى بجوار شريط العناوين، اضغط فوق رمز المشاركة، الذي يبدو كمربع به سهم يشير لأعلى.

3. قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق إنشاء رمز QR.

4. اضغط على مشاركة.

5. اختر الطريقة التي تريد بها مشاركة رمز الاستجابة السريعة (عبر الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، وتطبيق المراسلة، وما إلى ذلك).