شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق ثالث رحلاتها الفضائية البشرية فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق برنامج الفضاء الصيني ثالث مهمة طيران فضاء بشرية ، شنتشو 7، في 25 سبتمبر 2008، حيث انطلق ثلاثة رواد فضاء في مركبة الفضاء شنتشو على صاروخ لونج مارش 2 اف من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية، وأمضوا ثلاثة أيام في المدار وأجروا أول عملية سير في الفضاء لبرنامج الفضاء الصيني.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، نشر طاقم شنتشو 7 قمر صناعي صغير يسمى بانكسينج، والذي تم استخدامه لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو للمركبة الفضائية.

وأصبحت الصين الدولة الثالثة على الإطلاق التي تطلق إنسانًا إلى الفضاء في عام 2003، وتوسع برنامجها الفضائي منذ ذلك الحين.

كما أنها تنشأ حاليا المحطة الفضائية الخاصة بها وأطلقت عليها بعثات بشرية، وذلك بجانب توسعاتها في علوم القمر واكتشاف الكثير من المعالم على سطحه.