شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يختبر بعض التعديلات على الصفحة الرئيسية من المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر يوتيوب إعادة تصميم شاشة الفيديو، وستظهر تعديلات"Material You" على الصفحة الرئيسية من المنصة، حيث يعمل موقع الفيديو يوتيوب على إصلاح شامل لعملائه لجميع المنصات، وفقاً لموقع 9to5google.

ظهرت إعادة التصميم أمس، لفترة وجيزة لمستخدمين على سطح المكتب والويب على الأجهزة المحمولة، بدءًا من النظام الأساسي Safari لأجهزة iPad، بينما يظهر "Explore" في أقصى اليسار، وفي الوقت نفسه تظهر الصور المصغرة زوايا مستديرة على الصفحة الرئيسية، وكذلك في صفحة البحث والفيديو.

هناك المزيد من التغييرات على الصفحة الرئيسية للويب على سطح المكتب، والجدير بالذكر أن هناك مظهرًا أسود داكنًا حقيقيًا AMOLED بدلاً من الرمادي، ويظهر مكان البحث بشكل مختلف، بينما تم أيضًا تحديث دائرة الموضوعات، يأتي ذلك في الوقت الذي يتحول فيه YouTube Music لنظام أندرويد أيضًا إلى هذا التصميم، حيث تستخدم خدمة البث بالفعل خلفية سوداء.

لا تزال إعادة تصميم الصفحة الرئيسية لمنصة يوتيوب قيد الاختبار ولم يتم طرحها على نطاق واسع حتى الآن.

حافظ موقع يتيوب تاريخيًا على لغة التصميم الخاصة به مقارنةً بتطبيقات جوجل الأخرى، تظهر هذه التعديلات الأخيرة على الأزرار ومكان البحث وعناصر واجهة المستخدم الأخرى أحدث إرشادات المواد التي تشير إلى أن يوتيوب قد يسد الفجوات المرئية، من الواضح أن يوتيوب يعمل على تحديث مظهره، ومن المفترض أنه سيتم الإعلان عنه قريباً.