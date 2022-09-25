معهد البحوث الفلكية يكشف تداعيات الهزة الأرضية في الإسكندرية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل الهزة الأرضية التي حدثت في الإسكندرية صباح اليوم الأحد.

وقال القاضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، إن "منطقة شرق البحر المتوسط يحدث فيه زلازل متكررة، وتتأثر بها منطقة شمال الصحراء الغربية، وهو ما حدث اليوم في الساعة الثامنة صباحا".

وأضاف القاضي أن الهزة التي شهدتها الإسكندرية اليوم محسوسة، حيث سجلت قوتها على مقياس ريختر 3.6 درجة، وشعر بها بعض المواطنين، دون خسائر في المنشآت .

وتابع أن هناك متابعة مستمرة من الشبكة القومية للزلازل للمحافظة على المنشأت الحيوية، ومجتمعات التنمية العمرانية .

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الإحساس بالهزات الأرضية مرتبط بعمقها، ومقياسها على قياس ريختر، وقرب المواطنين منها، خاصة الذين يسكنون الأدوار العليا أكثر من الأدوار السفلى .

ونصح الدكتور جاد القاضي بضرورة اتباع قواعد السلامة والحفاظ على الهدوء التام وقت وقوع الزلزال، مشيرا إلى أن التوابع لا تحدث سوى للهزات الأرضية الكبيرة التي تتعدى 5 ريختر فقط .