شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف اعتبارًا من الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على بعض الهواتف الذكية اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث تخطط خدمة المراسلة الشهيرة لإلغاء دعم الإصدارات الأقدم من iOS وAndroid، لذلك إذا كان جهازك قادرًا على الترقية يجب عليك اتخاذ هذه الخطوة.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين لديهم أجهزة أقدم بكثير غير قادرين على تنزيل تحديث نظام التشغيل، فإن ذلك يمثل نهاية وقتهم على واتساب بحسب تقرير لموقع ذا صن.

تعمل المنصة - المملوكة لإمبراطورية "ميتا" التابعة لمارك زوكربيرج - بشكل روتيني على الضغط على مفتاح القفل على الإصدارات القديمة من iOS و Android كلما ظهرت إصدارات جديدة.

ومع توفر iOS 16 و Android 13 مؤخرًا ، فهذا يعني أن الجزء السفلي من ترتيب التحديد متقاعد.

في حالة iPhone ، يسحب WhatsApp من iOS 10 و iOS 11.

وعلى نظام أندرويد في الوقت الحالي تحتاج إلى Android 4.1 على الأقل - ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التخلص من ذلك أيضًا الشهر المقبل.

كما تظهر النافذة المنبثقة التحذيرية التي شاهدها WABetaInfo ، سيحدث التغيير بعد 24 أكتوبر.

يمكن لمعظم الهواتف الذكية ببساطة تحديث نظام التشغيل الخاص بها لمواصلة استخدام WhatsApp.

لكن بالنسبة لبعض الطرز لن يكون ذلك ممكنًا.

ما هي أجهزة iPhone التي سيتوقف WhatsApp عن العمل عليها؟

ستحتاج إلى iOS 12 على الأقل لمواصلة استخدام واتساب على جهاز آيفون الخاص بك.

لكن لا يمكن ترقية نموذجين لأن آبل تعتبرهما قديمًا جدًا.

هذان هما iPhone 5 و iPhone 5C.

لماذا يتم حظر واتساب على هاتفي؟

بين الحين والآخر يسقط واتساب الدعم لأنظمة الهواتف الذكية القديمة.

ذلك لأن الحفاظ على أمان التطبيقات يتطلب عملاً مستمرًا وتحديثات من المطورين.

بقدر ما يتعلق الأمر بواتس آب وصانعي التطبيقات الآخرين، فليس من المنطقي بالنسبة لهم من الناحية التجارية أن يدفعوا للناس لمواصلة إصلاح أنظمة التشغيل القديمة التي يستخدمها عدد أقل وأقل.

كما أنه يجعل من الصعب عليهم تقديم ميزات جديدة، حيث لا يمكن للمجموعة القديمة دائمًا التعامل مع الأشياء الفاخرة التي اعتدنا عليها اليوم.