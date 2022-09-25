رسائل الواتساب: 4 طرق لاسترجاع رسائل الواتساب المحذوفة

هل يمكن استرجاع رسائل الواتساب المحذوفة؟.. قد يحدث ويتعرض هاتفك لمشكلة ما تضطرك لأن تقوم بضبط المصنع، أو أن تقوم بحذف الواتساب، ويمكن أن تكون قد حذفت رسائل الواتساب بنفسك، ولكن يأتي هذا الوقت الذي تحتاج فيه لمراجعة تلك الرسائل مجددًا، مهما كانت طريقة حذفها، فهناك بالتأكيد طرق عديدة لاسترجاعها، منها باستخدام التطبيقات، وما لا تكون فيه بحاجة إلا لوجود الواتساب على هاتفك وحسب، فما هي هذه الطرق؟ وهل ستقوم باسترجاع رسائل الواتساب حقًا؟

جميع الطرق لاسترجاع رسائل الواتساب المحذوفة

برنامج iMyFone ChatsBack

يعد تطبيق iMyFone ChatsBack أفضل تطبيق يمكنك استخدامه لإسترجاع رسائل الواتساب، ولا يقتصر في آداء مهمته على هواتف الأندرويد، فيمكن استخدامه أيضًا إذا كنت من مستخدمي الآيفون، حيث يقوم باسترجاع الرسائل معتمدًا في ذلك على الرسائل التي تم حفظها على ذاكرة هاتفك الداخلية، أو على التي تم حفظها على Google Drive، أو من الـ ITunes، وبما أنه تطبيق لإسترجاع الرسائل، فهو أيضًا يمكن حفظ نسخ لرسائل الواتساب عليه، وتعد من أكبر مميزاته أنه يمكن فحص الرسائل التي سيتم استرجاعها قبل إتمام عملية الإسترجاع، مجملًا..هذه قد تكون الطريقة الأفضل لإسترجاع الرسائل، والأكثر شمولًا على مميزات رائعة لأجلك، ولكي تقوم باسترجاع رسائل الواتساب من خلاله تقوم باختيار الطريقة التي تود استرجاع الرسائل من خلالها ومن ثم سيتعامل التطبيق وفقًا لاختيارك، وهذا يكون كما يلي:

أولًا تقوم باختيار الطريقة التي ستود استرجاع الرسائل من خلالها:

وبعد اختيارك سيوافيك التطبيق بالرسائل التي تم حذفها حتى يتسنى لك تعيينها واختيار الرسائل التي تود استرجاعها بالتحديد.

لتحميل التطبيق

PhoneRescue for Android

يعد هذا التطبيق من التطبيقات المميزة في استرجاع رسائل الواتساب لأجهزة الأندرويد، يمتاز بقدرته على استرجاع أكبر قدر من الرسائل، ودعم العديد من أنواع الملفات التي يمكن استرجاعها بالإضافة إلى معاينة الرسائل قبل إتمام استرجاعها، كما أنه يتوافق مع جميع أجهزة الأندرويد، فليس عليك القلق حيال نوع هاتفك الأندرويد عند استرجاع الرسائل من خلال هذا التطبيق..فكيف تقوم باسترجاع رسائل الواتساب من خلال تطبيق PhoneRescue؟

عندما تقوم بفتحه تجد الواجهة كالتالي، ويطلب منك التطبيق توصيل هاتفك بالجهاز من خلال منفذ الـ USB بالطريقة التقليدية

أو يمكنك الدخول من خلال الـ barcode من خلال هاتفك بعد تثبيت التطبيق عليه، وهذا من خلال الضغط هنا:

ثم الضغط على “مسح وربط”:

وبعد ذلك يقوم التطبيق بالتهيئة حتى يبدأ عملية استرجاع الرسائل، وسيتعين عليك اختيار الرسائل التي تريد استرجاعها وتحميلها على الجهاز الخاص بك، أو على الهاتف.

لتحميل التطبيق

القيام باستعادة الرسائل تلقائيًا من الواتساب

عند تسجيلك الدخول على الواتساب يقوم تلقائيًا بالبحث عن نُسَخ احتياطية ليوافيك بها إذا أردت استرجاعها، فماذا إذا أردت استرجاع رسائل قد حذفت بينما لا تزال مسجلًا للدخول على الواتساب ؟ بسيطة…قم بعمل مسح بيانات لتطبيق الواتساب حتى يتسنى لك التسجيل من جديد

وقبل أن تقوم بهذه الخطوة تأكد من التالي:

أن خطك في الأساس يعمل وغير موقوف: فإن خطوط شركة we تحديدًا يمكن أن تفقدها في حال عدم شحنك للخط لفترة طويلة، وفي هذه الحالة يتطلب الأمر وقت حتى يصبح خطك في قائمة المبيعات ليقوم أحد آخر بشرائه، وحتى هذا الوقت يظل الواتساب الخاص بخطك يعمل، ولن تشعر حتى بأن خطك موقوف! لذا تأكد من هذه الخطوة لكيلا تخسر إمكانية الدخول على نفس الحساب من جديد. ماذا إذا كان الخط موقوفًا بالفعل؟ عليك حينئذٍ أن تقوم بنقل الحساب لرقم أخر جديد خاص بك من خلال الإعدادات/ الحساب/ تغيير الرقم، وبهذا يتم نقل كافة بياناتك على الرقم الجديد وستتعامل من خلاله كتعاملك على رقمك السابق.

تأكد من إمكانية التسجيل على حساب Google المحدد للتخزين الإحتياطي للواتساب، فإذا تعذر الدخول عليه أو توجد عليه مشكلة فحاول حل هذه المشكلة حتى يستطيع الواتساب استيراد النسخة الإحتياطية من حساب جوجل.

وبعد التأكد مما سبق يمكنك مسح البيانات لتطبيق الواتساب والتسجيل من جديد وحينئذٍ سيأتي لك الواتساب بالنسخة الإحتياطية لحساب الواتساب الخاص بك مستوردًا إياها من حساب جوجل.

استرجاع الرسائل بالطريقة اليدوية

يقوم الواتساب بحفظ نسخ احتياطية على هاتفك، تحديدًا في التخزين الداخلي لهاتفك، ويمكنك التأكد من ذلك بدخول على مدير الملفات الخاص بهاتفك، ولاختصار المسافة عليك فقط أن تكتب في مربع البحث الخاص بمدير الملفات msgstore:

وستجد العديد من النسخ الإحتياطية المحفوظة، وستجدها بعنوان msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt14 وستختلف معك وفقًا لتاريخ النسخة الإحتياطية:

اختر التاريخ الذي تود استعادة رسائله، وقم بتغيير اسم ملفه إلى: msgstore.db.crypt14

مع الحرص على عدم المساس بأخر جزء في مسمى الملف crypt14، فلا تقوم بتغيير الرقم الذي يظهر لك أو التغيير في الحروف.. وبعد ذلك يمكنك أن تفعل كما أخبرتك سلفًا في الخطوة السابقة؛ قم بعمل مسح بيانات للواتساب:

ليتسنى لك التسجيل من جديد، وحينئذٍ سيقوم الواتساب باسترجاع النسخة الإحتياطية التي اخترتها.