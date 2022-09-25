شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 52 قمراً صناعياً من Starlink والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس 52 من أقمارها الصناعية للإنترنت Starlink إلى المدار مساء أمس 24 سبتمبر، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 تعلوه 52 مركبة فضائية من ستارلينك بمحطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا أمس، وفقاً لموقع space.

,بعد أقل من تسع دقائق فقط، عادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض من أجل الهبوط الدقيق على "سفينة بدون طيار"، والتي كانت متمركزة في المحيط الأطلسي، كان هذا هو الإقلاع والهبوط الرابع لهذا المعزز، وفقًا لوصف المهمة.

نشرت المرحلة العليا من فالكون 9 52 Starlinks بعد 15.5 دقيقة من الإقلاع كما هو مخطط لها.

يستمر سبيس إكس في بناء "Starlink megaconstellation"، والذي يوفر خدمة الإنترنت للناس في جميع أنحاء العالم، حيث قامت الشركة بتطوير ما يقرب من 3400 قمراً صناعياً من Starlink وتخطط لإطلاق آلاف أخرى.

ستبدأ سبيس إكس في إطلاق الأقمار الصناعية Starlink الإصدار 2 في العام المقبل، والتي ستكون أكبر بكثير وأكثر قدرة من التكرار الحالي، وستتمكن المركبة الفضائية V2 من إرسال الاتصال مباشرة إلى الهواتف الذكية، وستقوم بذلك لعملاء T-Mobile عبر مشروع "Coverage Above and Beyond"، حسبما أعلن مؤسس سبيس إكس ومديرها التنفيذي إيلون ماسك الشهر الماضي.

تخطط سبيس إكس لإطلاق دفعات Starlink V2 على متن مركبة Starship الضخمة من الجيل التالي، والتي ستنقل أيضًا البضائع والأشخاص إلى القمر والمريخ، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، وقال ماسك مؤخرًا إن أول رحلة تجريبية مدارية لـ Starship من المرجح أن تحدث في نوفمبر.

كان إطلاق أمس هو المهمة المدارية الـ 43 لسبيس إكس في عام 2022، مما أضاف إلى سجل انطلاق الشركة لمدة عام واحد، حيث كان أعلى مستوى سابق لإطلاق سبيس إكس في عام هو 31، وقد تم تحقيقه في عام 2021.