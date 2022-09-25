شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ دلتا 4 يطلق قمر تجسس أمريكى فى آخر رحلة من كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صاروخ تحالف الإطلاق المتحد القوي "ULA" قمرًا صناعيًا صامتًا لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي "NRO" من قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية في كاليفورنيا أمس، وفقاً لموقع space.

يحدد وصف مهمة "NRO" بعبارات غامضة فقط، قائلاً إنه "يدعم مهمة الأمن القومي الشاملة لتوفير البيانات الاستخباراتية لكبار صانعي السياسة في الولايات المتحدة، ومجتمع الاستخبارات ووزارة الدفاع.

أنطلق صاروخ دلتا 4 الثقيلة من مجمع الإطلاق الفضائي 6 في فاندنبرج بمهمة تسمى "NROL-91" لا يُعرف سوى القليل جدًا عن المركبة الفضائية التي صعدت على متن NROL-91، حيث تقوم "NRO" ببناء وتشغيل أسطول الولايات المتحدة من أقمار التجسس الصناعية.

نحن لا نعرف حتى المدار الذي سيشغله القمر الصناعي ؛ لم يتم تقديم هذه المعلومات في أوصاف NRO أو ULA ، وأنهت ULA البث الشبكي بعد حوالي سبع دقائق من الإطلاق اليوم بناءً على طلب NRO.

وحملت مهام Delta IV Heavy حمولات NRO إلى المدار، لكن ناسا استخدمت المعزز القوي، حيث أطلقت دلتا 4 للمركبات الثقيلة مسبار باركر سولار بروب التابع لوكالة الفضاء في عام 2018 وأول اختبار طيران لكبسولة أوريون للطاقم في عام 2014.

تقوم "ULA" بالتخلص التدريجي من صاروخ Delta IV الثقيل لصالح صاروخ جديد يسمى "Vulcan Centaur"، والذي يمكن أن يظهر لأول مرة بحلول نهاية عام 2022، حيث لم يتبق سوى رحلتين فقط منDelta IV Heavy، وكلتا مهمتي NRO اللتين ستنطلقان من محطة Cape Canaveral Space Force Station في فلوريدا ستنطلق هذه المهمات في عامي 2023 و 2024، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.