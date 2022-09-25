شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما قاله "ساندر بيتشاي" رئيس جوجل عن خفض التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، مؤخرًا إلى مشكلات موظفي الشركة في لقاء جميع الموظفين بالشركة حيث حاول الإجابة عن أسئلتهم، كانت الأسئلة تتعلق بخفض التكاليف الذي قامت به الشركة فيما يتعلق بميزانيات سفر الموظفين والترفيه والإنتاجية وعمليات التسريح المحتملة للعمال، من بين أمور أخرى، وفقًا لتقرير صادر عن CNBC.

كما طُرح سؤالاً يريد تفسيرًا بشأن "موظفي جوجل الذين يتسمون بالنيكل والخافت" من خلال تقليل ميزانيات السفر والغنائم في وقت "حققت جوجل أرباحًا قياسية واحتياطيات نقدية ضخمة"، وقال بيتشاي إن الشركة "أصبحت أكثر مسؤولية من خلال واحدة من أصعب ظروف الاقتصاد الكلي الجارية في العقد الماضي" وأنه من المهم بالنسبة لهم أن يتعاونوا كشركة لتجاوز مثل هذه اللحظات.

ما قاله عن خفض التكاليف وحول خفض التكاليف، قال: "أتذكر عندما كانت جوجل صغيرة ومتعثرة، لم يكن المرح دائمًا - لا يجب أن نساوي المتعة بالمال دائمًا، أعتقد أنه يمكنك الدخول في شركة ناشئة تعمل بجد وقد يستمتع الناس ولا ينبغي أن يكون ذلك دائمًا مساويًا للمال".

وحول سبب تحول الشركة من "التوظيف والإنفاق السريع إلى التوفير الكبير في التكاليف" ، قال بيتشاي ، "أنا قلق بعض الشيء لأنك تعتقد أن ما فعلناه هو ما يمكن أن تعرفه على أنه توفير كبير في التكاليف، أعتقد أنه من المهم ألا ينفصلنا. أنت بحاجة إلى إلقاء نظرة طويلة المدى من خلال ظروف كهذه ".

وقال أيضًا إن جوجل لا تزال تتابع استثماراتها في مشاريع طويلة الأجل مثل الحوسبة الكمومية ، ومن المهم أن تكون "ذكيًا، ومقتصدًا، ومتعثرًا، وأكثر كفاءة" في الأوقات المضطربة، كما أراد الموظفون أيضًا معرفة سبب رغبتهم في العودة إلى المكتب وعدم الاتصال شخصيًا أو السفر.

وكانت إجابته على هذا السؤال: "أفهم بعض قيود السفر في وقت مثل هذا و RTO والأشخاص الذين يرغبون في رؤية بعضهم البعض، بالتأكيد ليس مثاليًا، إذا لم تكن قد رأيت فريقك منذ فترة وسيساعد ذلك في عملك من خلال الالتقاء شخصيًا، أعتقد أنه يمكنك القيام بذلك. أعتقد أن هذا هو السبب في أننا لا نقول لا للسفر ، نحن نعطي حرية التصرف للفرق".