شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب أسعار هواتف جوجل Pixel 7 و Pixel 7 Pro.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تطلق جوجل هواتف Pixel 7 و 7 Pro الذكية في حدث من المقرر عقده في 6 أكتوبر،كذلك فقد تُطلق عملاق التكنولوجيا أيضًا أول ساعة Pixel على الإطلاق إلى جانب سلسلة الهواتف الذكية، ووفقًا لتقرير صادر عن GizmoChina ، تم الكشف عن الأسعار الأمريكية المتوقعة لسلسلة هواتف Pixel 7 الذكية القادمة.

جوجل Pixel 7 ، Pixel 7 Pro: السعر المتوقع ومدى التوفر

تم تأكيد إطلاق كل من Pixel 7 و 7 Pro في الهند ويمكن للعملاء بدء الطلب المسبق من تاريخ حدث الإطلاق، وستبدأ جوجل في شحن هذه الأجهزة في 18 أكتوبر، ووفقًا للتقرير ، من المرجح أن يبلغ سعر الهاتف الذكي Pixel 7 (الذي يحمل الاسم الرمزي Panther) 599 دولارًا ، بينما قد يحمل Pixel 7 Pro (الاسم الرمزي Cheetah) سعرًا 899 دولارًا.

وفي العام الماضي ، أطلقت جوجل سلسلة Pixel 6 بأسعار مماثلة ومن المهم ملاحظة أن هذه هي أسعار الولايات المتحدة، وتمامًا مثل سلسلة iPhone 14 التي تم إطلاقها مؤخرًا ، قد تشهد سلسلة Pixel 7 أيضًا ارتفاعًا في الأسعار في الأسواق الأخرى.

جوجل Pixel 7 Pro: المواصفات المتوقعة

من المتوقع أن يحتفظ Pixel 7 Pro بمعظم عناصر التصميم من سابقتها - Pixel 6 Pro، ومن المرجح أن يشتمل الإصدار Pro من السلسلة القادمة على شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة تبلغ 120 هرتز وقد كشفت أحدث قائمة Geekbench أيضًا أن الهاتف الذكي سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح جوجل Tensor G2 المدعومة بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وعلى واجهة الكاميرا ، من المتوقع أن يضم Pixel 7 Pro إعدادًا ثلاثيًا للكاميرا الخلفية يتضمن - كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (مستشعر Samsung GN1) وعدسة عريضة 13 ميجابكسل (مستشعر Sony IMX38) ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل ( مستشعر Samsung GM1)، وقد يشتمل الجهاز القادم على كاميرا أمامية بدقة 10.87 ميجابكسل (مستشعر Samsung 3J1) لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

جوجل Pixel 7: المواصفات المتوقعة

من المتوقع أن يتميز الطراز الأساسي للسلسلة القادمة بشاشة OLED مقاس 6.4 بوصة تبلغ 90 هرتز وقد يتم تشغيله أيضًا بواسطة معالج Tensor G2 الداخلي من جوجل.

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي ، من المحتمل أن يحتوي جهاز Pixel 7 على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة تتضمن - كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (مستشعر Samsung GN1) وعدسة بزاوية عريضة 13 ميجابكسل (مستشعر Sony IMX38). قد يتم شحن هذا الجهاز أيضًا مع نفس مستشعر الكاميرا الأمامية الذي سيكون متاحًا في إصدار Pro.