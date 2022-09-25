شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: T-Mobile تضيف "يونايتد أيرلابنز" للتوسع بخدمة "واى فاى" المجانى على الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل T-Mobile على توسيع عرض "واى فاى" المجاني، على متن الطائرة في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال إضافة رحلات طيران United Airlines المحلية إلى العرض، حصل المشتركون في خطتي Magenta Max و Magenta للدفع الآجل من تى موبايل"" على حق الوصول إلى صفقة مماثلة على رحلات خطوط ألاسكا الجوية ودلتا، ولكن الآن شركة يونايتد أيضًا في هذا المزيج.

يعد الأمر جزء من جهود T-Mobile المستمرة لإضافة المزيد من الحوافز إلى خططها المتطورة، مثل Apple TV Plus المجاني، واحتمال اتصال SpaceX Starlink في المستقبل، و 5 جيجابايت من البيانات عالية السرعة أثناء السفر إلى الخارج.

يُعد هذا الأخير جزءًا من حملة "Coverage Beyond" التابعة لشركة "تى موبايل"، والتي يعد برنامج Wi-Fi أثناء الرحلة أحد مكوناتها حسبما نقل موقع Engadget.

تريد T-Mobile الاستفادة من السفر المتزايد الآن بعد أن "انتهى" الوباء وانفتاح المزيد من الوجهات لأنه كلما زاد عدد الامتيازات ، قل احتمال قيام الأشخاص بتبديل شركات النقل.

هناك شيء واحد يجب مراعاته - إذا كنت مشتركًا في خطة T-Mobile Magenta - هو أن وصولك إلى شبكة Wi-Fi المجانية أثناء الرحلة يقتصر على أربع رحلات في السنة.

في المقابل يحصل مستخدمو Magenta Max على رحلات طيران غير محدودة.

وبالطبع بينما تقول T-Mobile أنه يمكنك "بث كل الرحلات الجوية الطويلة حيثما كان ذلك متاحًا"، لا تزال شبكة Wi-Fi للطائرة سيئة نوعًا ما عندما يتعلق الأمر بسرعات عالية لا تتطلب التخزين المؤقت المؤقت أو الاعتماد على التدفقات منخفضة الدقة.

قد لا تكون شبكة Wi-Fi أثناء الرحلة بالسرعة التي يريدها البعض تقريبا، ولكن من الجيد بالتأكيد أن يكون لديك المزيد من الخيارات للترفيه عن نفسك عندما لا تجد أي شيء لمشاهدته على الشاشة الصغيرة.