شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تفعيل "وضع الأبيض والأسود" فى شاشة iPhone 14 Pro التي تعمل دائمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختلف تطبيق أبل للشاشة التي تدعم ميزة "always-on display" على iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max قليلاً عما رأيناه على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، فبدلاً من أن تصبح الشاشة مظلمة تمامًا ، كما هو الحال في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ، فإن الشاشة التي تعمل دائمًا في iPhone 14 Pro هي أكثر من "تعمل دائمًا"، وهي ليست سوى شاشة قفل باهتة.

ومع ذلك، هناك إعداد مخفي لتمكين العرض الدائم الذي يشبه Android على iPhone 14 Pro، حيث اكتشف 9to5Mac لأول مرة، خدعة الحصول على شاشة تعمل دائمًا بالأبيض والأسود تشبه Android على iPhone 14 مخفية تحت وضع التركيز، المسمى "Dim Lock Screen" ، والذي كان موجودًا في iOS منذ فترة ، اثنان سنوات على وجه الدقة، منذ إدخال Focus في نظام التشغيل iOS 15.

وتعمل "شاشة القفل المعتمة" على تعتيم شاشة القفل عند التمكين. ومع ذلك ، في iPhone 14 Pro و 14 Pro Max ، فإنه يعمل أيضًا على تعتيم الشاشة التي تعمل دائمًا ، مما يجعلها تظهر باللونين الأبيض والأسود ، على غرار كيفية ظهور الشاشة التي تعمل دائمًا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android.

كيفية تمكين العرض بالأبيض والأسود دائمًا على iPhone 14 Pro و14 Pro Max

افتح الإعدادات ، ثم اضغط على التركيز، ثم حدد أيًا من أوضاع التركيز خارج - عدم الإزعاج أو شخصي أو النوم أو العمل - وحدد الخيارات، الآن، قم بالتبديل إلى "تعتيم شاشة القفل".

والآن، ستظهر الشاشة "التي تعمل دائمًا" على جهاز iPhone 14 Pro أكثر قتامة باللونين الأبيض والأسود. ومع ذلك ، فإن المهم هو أنك تحتاج إلى تشغيل وضع التركيز المعين.

وعند التمكين، سيظهر التاريخ والوقت والأدوات باللون الأبيض ، بينما سيتم تعتيم بقية الشاشة ، تمامًا مثل طريقة عملها على Android.

ويبدو أن الرأي منقسم بشدة حول شاشة iPhone التي تعمل دائمًا ، بينما يجد الكثير أنها تشتت الانتباه مثل طريقة iPhone، إنها خدعة رائعة أن يكون لديك شاشة مظلمة تمامًا تعمل دائمًا على iPhone 14 ، ولكنها ليست الحل.