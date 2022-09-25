شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكرسوفت تطرح نسخة جديدة من Photos app لويندوز 11.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كجزء من تحديث Windows 11 2022 ، كان من المفترض أن تقدم مايكروسوفت تطبيق Photos المحدث لنظام التشغيل، وبينما لا يتم طرح تحديث التطبيق الجديد للمستخدمين المستقرين ، يمكن لمستخدمي Windows Insider تجربة تطبيق الصور المحدث، حيث بدأت الشركة في طرح معاينة تطبيق الصور لمستخدمي Insider.

ويأتي تطبيق Photos المحدّث لنظام التشغيل Windows 11 مزودًا بميزات جديدة مثل تجربة إدارة الصور المحسّنة وواجهة محدّثة والمزيد، وسيتوفر إصدار المعاينة من تطبيق الصور الجديد للمستخدمين المطلعين في قناة المطورين للتنزيل. وأكدت الشركة أنها ستوسع نطاق طرح المعاينة تدريجياً بعد تلقي الملاحظات ومراقبتها.





تطبيق صور Windows 11: ما الجديدالتغيير الأول والأكثر وضوحًا هو رمز التطبيق الجديد، فبالإضافة إلى ذلك ، سيوفر التطبيق أيضًا معرضًا جديدًا لتصفح الصور وإدارتها والعثور عليها بشكل أفضل، وبصرف النظر عن ذلك ، سيحتوي تطبيق Photos المحدث أيضًا على خيارات نسخ احتياطي سهلة باستخدام OneDrive.





فيما يلي قائمة بجميع التغييرات التي سيشملها تطبيق الصور المحدّث:- نظّم صورك من خلال تجربة مُنتجة ومصممة خصيصًا لهذا الغرض مُعاد تصميمها بشكل جميل.

- انسخ صورك احتياطيًا بسهولة إلى OneDrive واحتفظ بذكرياتك بأمان.

- احتفل بحياة جيدة مع تجارب "الذكريات" المحسّنة.

- دعم متعدد النوافذ والشاشات المتعددة

- اعرض بسهولة استخدام الحصة التخزينية على OneDrive وأضف المزيد من السعة التخزينية.

- استيراد وإدارة الصور الخاصة بك من مصادر خارجية مثل الهاتف والكاميرا.

- قم بتحديث تطبيق الصور الذي يعرض تجربة "الذكريات" الجديدة المبهجة.