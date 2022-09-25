شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة Flash Fill في مايكروسوفت Excel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند العمل على جدول بيانات في مايكروسوفت Excel يحتوي على الكثير من البيانات ، يمكن أن تصبح الأمور مربكة ، لكن بعض الميزات في التطبيق يمكن أن تجعل عملك أكثر سلاسة، وتعد Flash Fill هي إحدى الميزات المفيدة في تطبيق جداول بيانات مايكروسوفت.

ما هي ميزة التعبئة السريعة؟ يملأ Flash Fill بياناتك تلقائيًا عندما يكتشف نمطًا. يمكن استخدام Flash Fill ، على سبيل المثال ، لتقسيم الاسم الأول والأخير من عمود واحد أو لدمج الاسمين الأول والأخير من عمودين مختلفين. من المفيد استخدامه في جميع أنواع المشاريع لأنه يمكّنك من خلال الذكاء الاصطناعي من تحسين سير العمل.

كيف تعمل الميزة؟ تمكنك خاصية التعبئة السريعة من إكمال المعلومات على أوراقك بسرعة باستخدام تقنية تنبؤية. إذا كان جدول البيانات الخاص بك مبنيًا جيدًا ، فسيكون Excel قادرًا على ملء الفراغات نيابة عنك ، مما يوفر لك الوقت الذي تستغرقه لكتابة كل شيء يدويًا.

قد لا يتم تمكين التعبئة السريعة إذا لم تعرض معاينة للبيانات التي يجب ملؤها. إليك كيفية تمكينه:

1. يمكنك تشغيل Flash Fill يدويًا بالانتقال إلى Data ثم النقر فوقها ، أو يمكنك الضغط على Ctrl + E.

2. بدلاً من ذلك ، لتمكين ميزة Flash Fill ، يمكنك الانتقال إلى علامة التبويب Tools ثم النقر فوق الزر Options.

3. حدد خيارات التحرير ضمن علامة التبويب خيارات متقدمة.

4. حدد مربع الاختيار "الملء الفلاش تلقائيًا".