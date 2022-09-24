شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطالب Foxconn "تعديل" خطوط التجميع لزيادة إنتاج iPhone 14 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إعلامية إن شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا طلبت من مورّدها فوكسكون إعادة تجهيز بعض خطوط إنتاج iPhone 14 لتلائم طرازات iPhone 14 Pro، ووفقًا لـ AppleInsider ، قامت مدينة تشنغتشو الصينية، بتفكيك ما لا يقل عن خمس ورش عمل بناءً على طلب أبل، وفقًا لتقرير نقلاً عن "إحصائيات غير كاملة".

وتتطابق التغييرات في خطوط الإنتاج مع تقرير قال فيه المحلل Ming-Chi Kuo إن Foxconn كان يحول خطوط الإنتاج لـ iPhone 14 إلى طرازات iPhone 14 Pro، وقال Kuo إن هذه زيادة في الشحن بنسبة 10 في المائة تقريبًا لهذه الأجهزة في الربع الرابع من عام 2022.

وقال التقرير إن البيانات من مصادر متعددة تشير إلى الطلب القوي على طرازات iPhone 14 Pro ، مع كون Pro Max الأكثر شعبية، وفي الولايات المتحدة ، يتمتع iPhone 14 Pro Max بأطول مهلة زمنية من أي طراز تم إصداره في السنوات الست الماضية في أوقات مماثلة بعد الظهور لأول مرة ، في 36.5 يومًا ، وفقًا لبنك الاستثمار Morgan Stanley.

وتُظهر البيانات الواردة من بنك الاستثمار JP Morgan طلبًا قويًا على iPhone 14 Pro ، قائلة إن متوسط ​​وقت التسليم يبلغ 35 يومًا وأن iPhone 14 Pro Max يبلغ 41 يومًا، ومن المحتمل أن يكون السبب هو الميزات الأحدث في طرازات iPhone 14 Pro. يحصلون على شريحة A16 Bionic الجديدة وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل وشاشة تعمل دائمًا والمزيد.