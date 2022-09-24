شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن تصميم ساعة Pixel Watch.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مقطع فيديو جديد بعنوان "تصميم Google Pixel Watch" ، قدمت جوجل لمحات جديدة من أول ساعة ذكية لها، حيث شارك عملاق التكنولوجيا في وقت سابق إعلان تشويقي يحمل اسم "Google Pixel Collection".

ويبلغ طول الفيديو حوالي 51 ثانية وتظهر فيه Pixel Watch لمدة 30 ثانية فقط، ويظهر في الفيديو عدة أشخاص وهم يرتدون الساعة، والتى تظهر بسوار من الفولاذ المقاوم للصدأ في اللون الأسود والذهبي الوردي للساعة المعروضة، وبالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا أحزمة مراقبة تتضمن Hazel Lemongrass (أصفر / أخضر) و Chalk (أبيض / بيج) و Charcoal (رمادي) و Obsidian bands.

ومن المقرر أن تكشف Google عن سلسلة هواتفها الذكية من سلسلة Pixel 7 وساعة Pixel Watch في حدث قادم بعنوان "Made by Google" من المقرر عقده في 6 أكتوبر، وقدم عملاق التكنولوجيا لمحة أولى عن الساعة الذكية القادمة في I / O حدث 2022 ومؤخرا شوهد الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي وهو يرتدي نفس الساعة.

ووفقًا لتقرير سابق صادر عن 9To5Google ، بناءً على معلومات من مصدر البيع بالتجزئة ، من المتوقع أن يكون سعر إصدار Bluetooth / Wi-Fi من Pixel Watch بسعر 349.99 دولارًا في الولايات المتحدة. يشير التقرير أيضًا إلى أن الأسعار الأوروبية لساعة Pixel Watch ستكون مماثلة لتسعير الولايات المتحدة .

ومن المتوقع أن تحتوي ساعة Google Pixel Watch على شاشة OLED وقد يتم تشغيلها بواسطة مجموعة شرائح Exynos 9110 الأقدم مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1.5 جيجابايت / 2 جيجابايت وذاكرة تخزين 32 جيجابايت. يُفترض أيضًا أن تكون أول ساعة ذكية من Google مزودة بمعالجات أخرى (جنبًا إلى جنب مع الأساسية) لمشاركة الحمل.