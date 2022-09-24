شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشرطة البريطانية تعتقل متسلل "GTA VI" المزعوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الشرطة فى المملكة المتحدة القبض على متسلل مشتبه به يبلغ من العمر 17 عامًا تشير التقارير إلى أن الاعتقال مرتبط باختراق Rockstar Games الذى أدى إلى تسرب كبير فى Grand Theft Auto VI ربما يكون الفرد متورطًا فى اقتحام أوبر أيضًا.

وفقًا لمصادر الصحفى ماثيو كيز ، فإن الاعتقال هو نتيجة تحقيق شمل شرطة مدينة لندن ، والوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية فى المملكة المتحدة ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأشار كيز إلى أن الشرطة و / أو مكتب التحقيقات الفيدرالى سيكشفان المزيد من التفاصيل حول الاعتقال فى وقت لاحق اليوم.

وقالت شرطة مدينة لندن لموقع إنجادجيت إنه "ليس لديها المزيد من المعلومات لمشاركتها فى هذه المرحلة".

تسريب GTA VI هو بلا شك أحد أكبر التسريبات فى تاريخ ألعاب الفيديو. فى نهاية الأسبوع الماضي، شارك المخترق مجموعة من اللقطات من بناء اختبارى للعبة ، والتى تعد واحدة من أكثر العناوين المتوقعة بشدة.

وأكدت شركة Rockstar ، التى تميل إلى إبقاء غطاء محكم على عملية التطوير الخاصة بها ، أن التسريب كان مشروعًا. وقالت إن الحادث لن يؤثر على العمل فى اللعبة وأنه "سيقدم بشكل صحيح" المعجبين إلى العنوان التالى فى سلسلة الأفلام الرائجة بمجرد أن يصبح جاهزًا حسبما نقل موقع Engadget.

تعرضت أوبر أيضًا لحادث أمن إلكترونى هذا الشهر. قالت الشركة هذا الأسبوع إن المتسلل المعنى لم يدخل إلى حسابات المستخدمين ، لكن حتى يوم الاثنين ، كانت لا تزال تحاول تحديد تأثير التطفل. أشارت أوبر أيضًا إلى تقارير تشير إلى أن نفس الشخص أو المجموعة ربما تكون مسؤولة عن اختراق Rockstar. بالإضافة إلى ذلك ، قالت إن الجانى ربما يكون على صلة بمجموعة Lapsus $ للقرصنة.

تم القبض على الشاب البالغ من العمر 17 عامًا فى أوكسفوردشاير ، حيث يُقال إن أحد قادة Lapsus $ يعيش. فى مارس، أفادت بى بى سى نيوز أن شابًا يبلغ من العمر 16 عامًا من أكسفورد (ربما يكون قد احتفل بعيد ميلاده منذ ذلك الحين) تم تحديده من قبل الباحثين والمتسللين على أنه له صلات بالمجموعة.

فى نفس الشهر ألقت شرطة مدينة لندن القبض على سبعة مراهقين تربطهم صلات مزعومة بـ Lapsus $ ، لكن لم يتم تأكيد ما إذا كان مراهق أكسفورد من بينهم. استهدف Lapsus $ أيضًا شركات مثل Microsoft و Okta و T-Mobile.