شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أزمة بوينج بشأن بيانات مضللة عن تحطم الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت بوينج على دفع 200 مليون دولار لتسوية رسوم من لجنة الأوراق المالية والبورصات، حيث وجدت الوكالة أن بوينج أصدرت "تصريحات عامة مضللة ماديا" تتعلق بحوادث تحطم طائرتها 737 ماكس. وسيدفع الرئيس التنفيذي السابق للشركة دينيس مويلينبورج أيضًا مليون دولار لتسوية الرسوم. زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركتي بوينج ومويلينبورج انتهكتا أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. لم يعترفوا ولم ينفوا نتائج الوكالة.

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنه بعد الحادث الأول في أكتوبر 2018 ، والذي تسبب في مقتل 189 شخصًا ، كانت بوينج ومويلينبرج على دراية بأن نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS) يشكل مصدر قلق مستمر بشأن السلامة. ومع ذلك أخبرت الشركة الجمهور أن 737 ماكس "آمنة مثل أي طائرة حلقت في السماء."

بعد الانهيار الثاني في مارس 2019 والذي قتل فيه 157 شخصًا زعمت الشركة ومويلينبورج أنه "لم تكن هناك زلات أو ثغرات في عملية إصدار الشهادات فيما يتعلق بـ MCAS ، على الرغم من علمهما بوجود معلومات مخالفة" ، حسبما ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في بيان. في أعقاب حوادث التحطم، توقفت جميع طائرات 737 ماكس عن العمل لأكثر من 18 شهرًا حسبما نقل موقع Engadget.

وقال جاري جينسلر رئيس المجلس الأعلى للتعليم "لا توجد كلمات لوصف الخسارة المأساوية في الأرواح التي نجمت عن تحطم طائرتين". "في أوقات الأزمات والمآسي من المهم بشكل خاص أن تقدم الشركات العامة والمديرين التنفيذيين إفصاحات كاملة وعادلة وصادقة للأسواق.

فشلت شركة بوينج ومديرها التنفيذي السابق، دينيس مويلينبورج ، في هذا الالتزام الأساسي. لقد ضللوا المستثمرين من خلال تقديم تأكيدات بشأن سلامة 737 ماكس، على الرغم من معرفتها بمخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة ".

وقالت بوينج لشبكة CNN إن التسوية "تحل بالكامل تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات الذي تم الكشف عنه سابقًا في الأمور المتعلقة بحوادث 737 ماكس". "تعد التسوية جزءًا من جهود الشركة الأوسع نطاقًا لحل المسائل القانونية المعلقة بشكل مسؤول والمتعلقة بحوادث 737 ماكس بطريقة تخدم المصالح الفضلى لمساهمينا وموظفينا وأصحاب المصلحة الآخرين".

توصلت بوينج سابقًا إلى تسوية بقيمة 2.5 مليار دولار مع وزارة العدل لتجنب اتهامات جنائية.

وفي العام الماضي وجهت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام إلى كبير الطيارين الفنيين السابق لشركة بوينج مارك إيه فوركنر، بتهم الاحتيال.

اتُهم فوركنر الموظف الوحيد في بوينج الذي واجه لائحة اتهام جنائية فيما يتعلق بحوادث التحطم، بخداع مجموعة تقييم الطائرات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية أثناء تقييم واعتماد 737 ماكس.

بعد محاكمة استمرت أربعة أيام في وقت سابق من هذا العام وجدت هيئة المحلفين أن فوركنر غير مذنب.