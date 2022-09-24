شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. Google Home يمكنه استخدام مكبرات صوت Nest لتعقب الأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد Google Home بحاجة إلى الاعتماد فقط على الأجهزة المنزلية الذكية مثل منظمات الحرارة لمعرفة ما إذا كنت في الجوار أم لا، حيث يمكن الآن لميزة استشعار التواجد الاختيارية في المنزل استخدام التفاعلات مع مكبرات صوت Nest وشاشات العرض الذكية للمساعدة في اكتشاف النشاط في منزلك ، والسماح له بتنفيذ إجراءات تلقائية.

و إذا كنت تتحدث إلى جهاز Nest Audio الخاص بك أو نقرت على Nest Hub ، على سبيل المثال ، فقد تعرف Google كيفية تشغيل الأضواء، ويمكن لمراكز Nest Hubs من الجيل الثاني أيضًا استخدام مستشعر الرادار Soli لمعرفة ما إذا كنت قريبًا.

ويمكنك تمكين استشعار التواجد في تطبيق Google Home لنظامي Android و iOS من خلال زيارة قسم الميزات في الإعدادات. يتم تمكين الاكتشاف بشكل صارم، وتؤكد جوجل أن الضوضاء المحيطة لن تؤدي إلى ظهور إشارات التواجد. لن تقوم الكاميرات وأجراس الباب و Nest Hub Max بتبديل الأجهزة بين وضعي “المنزل” و “البعيد”.

حيث أن التوسيع يجعل اكتشاف التواجد أكثر فائدة، وحتى الآن ، كنت بحاجة إلى قفل Nest Guard أو Nest Protect أو Nest Thermostat أو Nest x Yale الذكي جنبًا إلى جنب مع موقع هاتفك، وفي حين أن هذه مؤشرات جيدة في كثير من الأحيان ، إلا أنها لا تروي القصة كاملة دائمًا - قد تغلق الباب عندما لا يزال شخص ما في المنزل. يمكن أن يؤدي استخدام مكبرات الصوت وشاشات العرض إلى جعل أتمتة المنزل الذكي من Google أكثر موثوقية ، لا سيما في السيناريوهات غير العادية.