شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تسلا لن تسترجع 1.1 مليون سيارة لإصلاح مشكلة "النافذة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لـ "تسلا"، إن الشركة لن تستدعي 1.1مليون سيارة ماديا لإصلاح مشكلة النافذة المضغوطة، حيث ستصدر الشركة فقط تحديثًا "صغيرًا" لإصلاح مشكلة .

ونقلت التقارير السابقة عن تقرير استدعاء السلامة الذي قدمته تسلا إلى الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن صانع السيارات الكهربائية قد استدعى حوالي 1.1 مليون سيارة لمنع السائقين من الضغط على النوافذ أثناء لفهم.

ولن تتعرف النوافذ في سيارات Tesla هذه على أشياء معينة أثناء الإغلاق ، مما قد يؤدي إلى "إصابة الراكب"، وبعد أن نشر أحد المتابعين على تويتر أن هذا ليس استدعاءًا ماديًا ، أجاب Musk: "المصطلحات قديمة وغير دقيقة، هذا تحديث صغير للبرنامج عبر الهواء، على حد علمنا ، لم تكن هناك إصابات" .

وصرحت شركة صناعة السيارات الكهربائية أنها ستصدر تحديثًا للبرامج الثابتة عبر الهواء (OTA) للمركبات المتأثرة الذي يعزز معايرة سلوك نظام انعكاس النافذة الأوتوماتيكي للسيارة ، "دون أي تكلفة على العميل"، وقالت تسلا إنها ليست على علم بأي مطالبات أو إصابات تتعلق بالضمان بسبب مشكلة النافذة.

وفي مايو ، استدعت شركة صناعة السيارات الكهربائية فعليًا 130.000 سيارة لإصلاح مشكلات شاشة اللمس الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية (CPU)، وقامت الشركة التي يديرها إيلون ماسك مؤخرًا بطرح تحديث عن بعد (OTA) لإصلاح المشكلة على المركبات المتأثرة ، والتي تشمل 2022 Model 3 و Y و 2021 و 2022 Model X و S.