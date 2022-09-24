شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أيفون يقاضون Meta لتتبعهم عبر فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مستخدمو فيس بوك دعوى قضائية ضد الشركة الأم Meta في الولايات المتحدة بدعوى تتبعهم عبر متصفح داخل التطبيق على أجهزة iOS على الرغم من سياسات الخصوصية الصارمة التي تتبعها شركة أبل، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وجاء فى الدعوى ، المرفوعة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا ، أن Meta تتابع نشاط المستخدمين عبر الإنترنت من خلال "توجيههم إلى متصفح الويب المدمج في فيس بوك وحقن JavaScript في المواقع التي يزورونها".

ووفقًا لتقرير TechCrunch ، فإن هذا الرمز يجعل من الممكن للشركة مراقبة "كل تفاعل فردي مع مواقع الويب الخارجية"، وقدمت أبل تحديثًا رئيسيًا لخصوصية iOS عبر iOS 14.5 العام الماضي لمنع تطبيقات الطرف الثالث مثل فيس بوك من تتبع سلوك المستخدم وسجل التصفح الخاص بهم عبر ميزة شفافية تتبع التطبيقات (ATT).

ومع ذلك ، وفقًا للدعوى القضائية ، تطفل Meta على المستخدمين "من خلال حل بديل"، وقال التقرير إن الدعوى الجماعية المقترحة "قد تسمح لأي شخص متضرر بالتسجيل ، وهو ما قد يعني في حالة فيسبوك مئات الملايين من المستخدمين الأمريكيين".

ووفقًا لذلك ، لا تنتهك Meta سياسات أبل فحسب ، بل تنتهك أيضًا قوانين الخصوصية على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، وقال متحدث باسم ميتا في بيان إن المزاعم "لا أساس لها" وستحاربها في المحكمة، ونقل عن المتحدث قوله: "لقد صممنا متصفحنا داخل التطبيق بعناية لاحترام خيارات خصوصية المستخدمين ، بما في ذلك كيفية استخدام البيانات للإعلانات".

واعترف مارك زوكربيرج ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta ، بأن تغييرات خصوصية Apple iOS ستكلف الشركة 10 مليارات دولار في عام 2022، كما اتهمت Meta أيضًا شركة أبل بتفضيل جوجل على الأنظمة الأساسية القائمة على التطبيقات مثل فيس بوك بسياسات الخصوصية الخاصة بها.

ووفقا لميتا :"نعتقد أن هذه القيود من أبل مصممة بطريقة لاقتطاع المتصفحات من التتبع الذي تطلبه أبل للتطبيقات، ما يعنيه ذلك هو أن الإعلانات على شبكة البحث يمكنها الوصول إلى المزيد من بيانات الجهات الخارجية ، لأغراض القياس والتحسين ، مقارنة بالتطبيق المنصات الإعلانية المستندة إلى مثل منصتنا ".