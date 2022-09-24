شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت ستكشف عن منتجات Surface جديدة في 12 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة مايكروسوفت لعقد حدثها الكبير "Microsoft Fall 2022 Event"، حيث يخطط العملاق التكنولوجي "الحديث عن الأجهزة" في حدث الخريف القادم، وسيعقد الحدث في 12 أكتوبر في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، قبل ساعات قليلة من بدء مؤتمر Ignite.

وبحسب التقارير فلسنوات ، كشفت مايكروسوفغت النقاب عن منتجات Surface الجديدة في أكتوبر ، لذلك من المحتمل أن تعلن عن منتجات جديدة في تشكيلة Surface في الحدث القادم.

ووفقًا للشائعات ، ستقوم مايكروسوفت بتحديث تشكيلة Surface الخاصة بها بمنتجات جديدة ، ومن المتوقع أن يكون Surface Pro 9 و Surface Laptop 5 و Surface Laptop 3.

ويأتي Surface Pro 9 مع الخيار مزودًا بمعالج Arm و Intel، ويمكن لمنصة Qualcomm's Snapdragon 8cx Gen 3 تشغيل متغير Arm لجهاز Surface Pro 9 ، ويمكن أن تظهر لأول مرة كـ SQ3، وتنتشر الشائعات بأن إصدار Arm سيدعم اتصال 5G ويمكن أن يكون له تصميم محدث.

ولا يُعرف الكثير عن Surface Laptop 3 ، ولكن يمكن أن يأتي بأحد إصدارات AMD ، على الرغم من أنه لم يتم تأكيده بعد، ويمكن أن يأتي Surface Pro 9 بخيارين جديدين للألوان - "Forest" و "Sapphire" بالإضافة إلى الألوان الفضية والأسود الموجودة.

يُذكر أن Surface Pro 9 سيأتي بسعر يبدأ من 1،300 يورو ، وبالمقارنة ، يجب أن يبدأ الكمبيوتر المحمول 5 بسعر 1200 يورو للطراز مقاس 13.5 بوصة ، بينما قد يكلف الإصدار 15 بوصة 1500 يورو.