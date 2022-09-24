شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأقمار الصناعية تتتبع 5 عواصف مع زيادة شدة موسم الأعاصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتد الإعصار فيونا إلى عاصفة من الفئة الرابعة بعد أن دمر شبكات الكهرباء عبر بورتوريكو في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويراقب خبراء الأرصاد الجوية أيضًا العاصفة الاستوائية جاستون وثلاث مناطق أخرى ذات ضغط جوي منخفض قد تتطور إلى أعاصير في الأيام القليلة المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، فإن كل هذه المناطق الخمس مرئية في صورة واحدة تم التقاطها بواسطة قمر الأرصاد الجوية GOES 16 من نقطة على ارتفاع 22000 ميل (36000 كيلومتر) فوق الأرض.

تشكل إعصار فيونا، أول إعصار كبير في موسم 2022 الأطلسي، غرب بربادوس ومارتينيك في منتصف سبتمبر وسرعان ما التقط الطاقة أثناء تتبعه غربًا فوق مياه البحر الكاريبي الدافئة.

وصلت فيونا إلى حالة الإعصار يوم الأحد (19 سبتمبر)، عندما ضرب بورتوريكو، ثم استمرت في التعزيز مع تحركها فوق جمهورية الدومينيكان، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة وإطلاق رياح قوية.

كشفت صورة ليلية تمت مشاركتها على تويتر من جانب الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والتقطت في وقت سابق من ذلك اليوم بواسطة القمر الصناعي NOAA 20، أن بورتوريكو لا تزال في الغالب في الظلام بعد ثلاثة أيام من مرور فيونا، في إشارة إلى حجم الضرر الذي لحق بشبكة الطاقة.

وصلت فيونا إلى شدة إعصار من الفئة 4 مع استمرار سرعة الرياح 130 ميلاً في الساعة (215 كم / ساعة) وعاصفة رياح قصوى تبلغ 160 ميلاً في الساعة (259 كم / ساعة) وفقًا لـ Accuweather.

وستواصل فيونا بعد ذلك رحلتها المتجهة شمالًا على مسافة آمنة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ولكنها ستصل إلى شرق كندا في نهاية هذا الأسبوع كإعصار من الفئة 2 بسرعات رياح مستدامة تبلغ 100 ميل في الساعة (157 كم / ساعة) وعاصفة رياح قصوى تبلغ 121 ميلاً في الساعة ( 195 كم / ساعة).