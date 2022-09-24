شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة الألعاب السحابية Google Stadia تطرح خيار بث بدقة 1440 بكسل لمستخدمي Pro فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت خدمة الألعاب السحابية Google Stadia خيار بث بدقة 1440 بكسل ، والذي سيبقى حصريًا لمشتركي Stadia Pro، ووفقًا لـ 9To5Google، عرضت Stadia بثًا بدقة 1440 بكسل لأكثر من عامين، وتم اختياره كميزة لأجهزة سطح المكتب في عام 2020، ومع ذلك ، فقد كان أكثر من ميزة سرية للنظام الأساسي.

وتم إدراج إعداد الجودة الجديد في Stadia على أنه "يصل إلى 1440 بكسل" ويلاحظ أنه يستخدم ما يصل إلى 14.4 جيجا بايت لكل ساعة من اللعب ، مقابل 12.6 جيجا بايت لـ 1080 بكسل أو 20 جيجا بايت لبث 4K.

وفي الوقت الحالي ، تم رصده فقط في تطبيق سطح المكتب ، ومن غير المعروف ما إذا كان البث بدقة 1440 بكسل سيصبح متاحًا قريبًا على Android و Google TV و Chromecast ومنصات Stadia الأخرى، ويأتي الدعم الكامل لبث 1440p على مدى ثلاث سنوات بعد مشاركة فريق Stadia لأول مرة أنه تم التخطيط لقرارات إضافية.

فيما ينتظر أن تقدم الإضافة حلاً وسطًا جيدًا لأولئك الذين يبحثون عن شيء أكثر هشاشة من 1080 بكسل دون مضاعفة استخدام النطاق الترددي تقريبًا ، وفقًا للتقرير، وفي الوقت نفسه ، يجلب أكتوبر 2022 ست ألعاب إلى Stadia Pro ، بزيادة عن الشهر الماضي.