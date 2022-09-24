شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة المريخ الصينية Tianwen-1 تفوز بجائزة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حازت بعثة Tianwen 1 الصينية للمريخ على واحدة من أعرق الجوائز العالمية لرحلات الفضاء، التي جمعت بين مركبات المدار والهبوط والتجول في عملية إطلاق واحدة، حيث انطلقت المركبة الفضائية Tianwen 1 من ميناء Wenchang الفضائي في 23 يوليو 2020 ودخلت مدار المريخ في فبراير 2021، ثم هبطت المركبة الجوالة Zhurong التي تعمل بالطاقة الشمسية بنجاح في سهل Utopia Planitia في الكوكب الأحمر في مايو من ذلك العام.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، نفذت البعثة أول رحلة تاريخية مشتركة على الإطلاق لمركبات المدار والهبوط والتجول في إطلاق واحد، وحصلت على جائزة الإنجاز السنوي للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية خلال المؤتمر الدولي الثالث والسبعين للملاحة الفضائية (IAC) في باريس.

قدم رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF) باسكال إهرنفريوند الفريق المسؤول عن تطوير المركبة الفضائية في محاضرة بارزة في IAC هذا العام.

قدم جيليان وانج، نائب رئيس الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST) الذى المركبة الفضائية، لمحة عامة عن المهمة وحدد بعض الإنجازات العلمية الرئيسية حتى الآن في محاضرة بارزة، بما في ذلك رسم الخرائط العالمية للكوكب الأحمر وعودة البيانات التي تقدم دليلاً على وجود محيط مريخي قديم.

وأشار وانج أيضًا إلى النقاط البارزة المرئية من المهمة، بما في ذلك صور سيلفي في مدار المريخ ومقاطع فيديو حول الإدراج في المدار.

تواصل Tianwen 1 مهامها العلمية الموسعة في مدار المريخ، ولكن على السطح، تطفأ مركبة Zhurong الجوالة حاليًا لرؤية الشتاء في نصف الكرة الشمالي للمريخ.

كما أنه من المتوقع حاليًا أن تستيقظ المركبة التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي يبلغ وزنها 530 رطلاً (240 كيلوجرامًا) وتستأنف أنشطتها في ديسمبر أو يناير، عندما تصل المزيد من الطاقة الشمسية إلى المريخ، كما قال أحد أعضاء فريق البعثة خلال جلسة أسئلة وأجوبة.

وتتطلع الصين أيضًا إلى متابعة نجاحها على كوكب المريخ بمهمة طموحة لجمع عينات من المريخ وتسليمها إلى الأرض، وتحمل البعثة اسم Tianwen 3 وستشمل عمليتي إطلاق Long March 5، أكبر صاروخ صيني، حوالي عام 2028 لإرسال مركبة فضائية للهبوط والمركبة الفضائية إلى الكوكب الأحمر، وتهدف البلاد إلى إجراء أول مهمة لإعادة عينات الكويكب مع Tianwen 2، والتي ستطلق حوالي عام 2025.

وقد تكون البعثات مفتوحة للتعاون الدولي، حيث قال وانج "نرغب في الدخول في شراكة مع المزيد من وكالات الفضاء وشركات الفضاء والجامعات وجميع أنواع الكيانات الأخرى"، مضيفا "كما هو الحال دائمًا، نرحب بالشركاء الدوليين للانضمام إلينا."