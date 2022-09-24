شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تحقق فى هيمنة Amazon و Microsoft و Google على سوق الخدمات السحابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الاتصالات البريطانية Ofcom عن تحقيق في هيمنة أمازون ومايكروسوفت وجوجل علي سوق الخدمات السحابية البالغ 15 مليار جنيه إسترليني ، وإذا تم تحديد مخاوف المنافسة ، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الإجراءات ضد عمالقة التكنولوجيا.

أطلقت Ofcom أيضًا تحقيقًا للنظر في الخدمات الرقمية مثل WhatsApp و Zoom ومكبرات الصوت الذكية ، حيث تتقارب الشبكات عبر الإنترنت والشبكات التقليدية.

و قالت سيلينا شادا ، مديرة الاتصال في Ofcom :"لقد تغيرت الطريقة التي نعيش ونعمل ونلعب ونعمل بها من خلال الخدمات الرقمية. ولكن مع استمرار تزايد عدد المنصات والأجهزة والشبكات التي تخدم المحتوى ، تزداد كذلك المشكلات التكنولوجية والاقتصادية التي تواجه المنظمين".

وأضافت: "هذا هو السبب في أننا نطلق برنامج عمل لفحص هذه الأسواق الرقمية ، وتحديد أي مخاوف تتعلق بالمنافسة والتأكد من أنها تعمل بشكل جيد للأشخاص والشركات التي تعتمد عليها"، وفي الأسابيع المقبلة ، ستطلق Ofcom دراسة سوقية بموجب قانون المؤسسة لعام 2002 في قطاع السحابة في المملكة المتحدة.

ولعل أكبر مزودي الخدمات السحابية هم Amazon Web Services (AWS) و Microsoft و Google، وبشكل جماعي ، تحقق هذه الشركات الثلاث حوالي 81٪ من الإيرادات في سوق خدمات البنية التحتية السحابية العامة في المملكة المتحدة.

وقالت :"إذا وجدنا أن السوق لا يعمل بشكل جيد ، يمكن أن تكون هناك آثار سلبية على الأعمال التجارية والمستهلكين في نهاية المطاف ، من خلال ارتفاع الأسعار وانخفاض جودة الخدمة وتقليل الابتكار، في هذه الظروف ، يمكن لـ Ofcom تقديم توصيات إلى الحكومة لتغيير اللوائح أو السياسة واتخاذ إجراءات المنافسة أو إنفاذ القانون من جانب المستهلك ".

وقالت Ofcom إنها تعاونت بشكل وثيق مع هيئة المنافسة والأسواق (CMA) في التخطيط لدراسة السوق، وخلال العام المقبل ، ستبدأ Ofcom أيضًا برنامج عمل أوسع لفحص الأسواق الرقمية الأخرى ، بما في ذلك تطبيقات وأجهزة الاتصال الشخصي عبر الإنترنت للوصول إلى المحتوى السمعي البصري.

قالت Ofcom إنها مهتمة بكيفية تأثير خدمات مثل WhatsApp و FaceTime و Zoom على دور الاتصال والرسائل التقليدية ، وكيف يمكن للمنافسة والابتكار في هذه الأسواق أن تتطور خلال السنوات القادمة.