«بيع ابنك واشتري آيفون 14».. غضب على مواقع التواصل في مصر بسبب «آبل»

الشارقة - اميمة ياسر -

بدأت بعض المتاجر الإلكترونية في طرح بعض هواتف سلسلة "آيفون" بأسعار جنونية، وذلك على الرغم من أن الوكيل الرسمي لمنتجات شركة "آبل" الأمريكية لم يعلن أسعار أو موعد طرح سلسلة هواتف آيفون 14 في مصر.

وذكر موقع "مصراوي" أن 3 متاجر إلكترونية طرحت بعض طرازات آيفون 14 في مصر، بأسعار تفوق الأسعار العالمية بأكثر من 50%.

وأثارت هذه الأسعار الجنونية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بين غضب الراغبين في الشراء، وسخرية من الذين لا يستطيعون شراء أي هاتف تنتجه آبل.

وعلّق أحد النشطاء على الأسعار المتداولة: "بيع عيل من عيالك واشتري آيفون بـ 60 ألف جنيه"، فيما علّق آخر بالقول: "محدش يشتري دلوقتي.. الأسعار دي كلها لأجهزة دخلت بشكل غير شرعي".

إلا أن التعليق الأكثر إيلاماً كان: "الآيفون أغلى من البني آدم".

واستعرض الموقع مقارنة بين الأسعار الرسمية لهواتف آيفون 14، والأسعار الرسمية في السعودية والأسعار المطروحة في مصر.

آيفون 14 - 128 جيجا

السعر الرسمي الذي أعلنته آبل 799 دولارا، ما يعادل 15574 جنيها، وسعره في السعودية 3800 ريال، ما يعادل19686 جنيها مصريا، لكنه طرح في مصر بسعر يبدأ من 26500 جنيه.

آيفون 14 - 256 جيجا

السعر الرسمي الذي أعلنته آبل 899 دولارا، ما يعادل 17524جنيها، وسعره في السعودية 4245 ريالا، ما يعادل21992 جنيها مصريا، لكنه طرح في مصر بسعر يبدأ من 28500 جنيه.

آيفون 14 - 512 جيجا

السعر الرسمي الذي أعلنته آبل 1099 دولارا، ما يعادل 21422 جنيها، وسعره في السعودية 5200 ريال، ما يعادل26939 جنيها مصريا، لكنه طرح في مصر بسعر يبدأ من 32500 جنيه.

آيفون 14 بلس - 128 جيجا

السعر الرسمي الذي أعلنته آبل 899 دولارا، ما يعادل 17524جنيها، وسعره في السعودية 4245 ريالا، ما يعادل21992 جنيها مصريا، لكنه طرح في مصر بسعر يبدأ من 30500 جنيه.

آيفون 14 بلس - 256 جيجا

السعر الرسمي الذي أعلنته آبل 899 دولارا، ما يعادل 17524جنيها، وسعره في السعودية 4700 ريال، ما يعادل24350 جنيها مصريا، لكنه طرح في مصر بسعر يبدأ من 32500 جنيه.

آيفون 14 بلس - 512 جيجا

السعر الرسمي الذي أعلنته آبل 1199 دولارا، ما يعادل 23371 جنيها، وسعره في السعودية 5650 ريالا، ما يعادل 29271 جنيها مصريا، لكنه طرح في مصر بسعر يبدأ من 36500 جنيه.

آيفون 14 برو- 128 جيجا

السعر الرسمي الذي أعلنته آبل 999 دولارا، ما يعادل 19473، وسعره في السعودية 4700 ريالا، ما يعادل 24350 جنيها مصريا، لكنه طرح في مصر بسعر يبدأ من 39 ألف جنيه.

آيفون 14 برو- 256 جيجا

السعر الرسمي الذي أعلنته آبل 1099 دولارا، ما يعادل 21422 جنيها، وسعره في السعودية 5200 ريال، ما يعادل26940 جنيها مصريا، لكنه طرح في مصر بسعر يتراوح بين 41 و45 ألف جنيه جنيه.

آيفون 14 برو- 512 جيجا

السعر الرسمي الذي أعلنته آبل 1299 دولارا، ما يعادل 25320 جنيها، وسعره في السعودية 6200 ريالا، ما يعادل 32120 جنيها مصريا، ولم يطرح في مصر حتى الآن.

آيفون 14 برو- 1 تيرا

السعر الرسمي الذي أعلنته آبل 1499 دولارا، ما يعادل 29219 جنيها، وسعره في السعودية 7200 ريالا، ما يعادل 37300 جنيها مصريا، ولم يطرح في مصر حتى الآن.

آيفون 14 بروماكس – 128 جيجا

السعر الرسمي الذي أعلنته آبل 1099 دولارا، ما يعادل 21422، وسعره في السعودية 5200 ريالا، ما يعادل26940 جنيها مصريا، لكنه طرح في مصر بسعر يتراوح بين 45 و46 ألف جنيه ألف جنيه.

آيفون 14 بروماكس- 256 جيجا

السعر الرسمي الذي أعلنته آبل 1199 دولارا، ما يعادل 23371 جنيها، وسعره في السعودية 5700 ريال، ما يعادل 29530 جنيها مصريا، لكنه طرح في مصر بسعر يتراوح بين 48 و52 ألف جنيه جنيه.

آيفون 14 بروماكس- 512 جيجا

السعر الرسمي الذي أعلنته آبل 1399 دولارا، ما يعادل 25320 جنيها، وسعره في السعودية 6700 ريالا، ما يعادل 34711 جنيها مصريا، وطرح في مصر بسعر 59399 ألف جنيه.

آيفون 14 بروماكس- 1 تيرا

السعر الرسمي الذي أعلنته آبل 1599 دولارا، ما يعادل 29219 جنيها، وسعره في السعودية 7700 ريالا، ما يعادل 39891 جنيها مصريا، ولم يطرح في مصر حتى الآن، لكنها بهذا المعدل قد تصل إلى 70 ألف جنيه.