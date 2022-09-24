شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الخريف بدأ.. تعرف على اعتدال سبتمبر وتعامد الشمس فوق خط الاستواء مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد اليوم هو الاعتدال لشهر سبتمبر، الذي يوافق اليوم الأول من الخريف في نصف الكرة الشمالي، حيث أوضحت ناسا أن "الاعتدال لشهر سبتمبر هو الوقت الذي يرحب فيه أبناء الأرض بموسم جديد"، مضيفة "لأولئك الموجودين في نصف الكرة الشمالي ، استمتع ببداية طقس أكثر اعتدالًا وقل مرحباً بغروب الشمس المبكر وشروقها المتأخر."

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه خلال الاعتدال، تشرق الشمس مباشرة فوق خط الاستواء، مما ينتج عنه كميات متساوية تقريبًا من النهار والليل في جميع أنحاء العالم.

وهناك تاريخان منفصلان يمكن استخدامهما لتمييز بداية الخريف في التقويمات، وهم الخريف الفلكي وخريف الأرصاد الجوية، حيث إن خريف الأرصاد الجوية يسترشد بدورات درجات الحرارة السنوية.

ويوضح مكتب الأرصاد الجوية أن "مواسم الأرصاد الجوية تُشتق من خلال تقسيم السنة إلى أربع فترات تتكون كل منها من ثلاثة أشهر".

تنقسم هذه الفصول لتتزامن مع التقويم الجريجوري، مما يسهل على مراقبة الأرصاد الجوية والتنبؤ بها مقارنة الإحصاءات الموسمية والشهرية.

ووفقًا لتقويم الأرصاد الجوية، يكون أول أيام الخريف دائمًا هو 1 سبتمبر؛ تنتهي في 30 نوفمبر، ويتم تحديد الفصول على أنها الربيع (مارس، أبريل، مايو)، الصيف (يونيو، يوليو، أغسطس)، الخريف (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر) والشتاء (ديسمبر، يناير، فبراير).

وفي الوقت نفسه، يتم تعريف الخريف الفلكي، كما هو الحال في الاعتدال الحالي، برحلة الأرض حول الشمس.