شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث iOS 16.02 لمستخدمي أيفون.. هذا أبرز ما يوفره والان مع تفاصيل الخبر
و لإصلاح هذه الأخطاء والمشكلات ، طرحت أبل الآن تحديثًا جديدًا - iOS 16.02، إليك ما يجلبه آخر تحديث لنظام iOS ، وفقًا لسجل التغيير الذي أصدرته أبل:
يوفر هذا التحديث إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية مهمة لجهاز iPhone الخاص بك بما في ذلك ما يلي:
اشتكى الكثير من الأشخاص من اهتزاز تطبيق الكاميرا في iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max عند استخدام تطبيقات مثل Instagram و Snapchat و TikTok، حيث تم إصلاح ذلك مع آخر تحديث.
كان النسخ واللصق بين التطبيقات يتسبب في ظهور مطالبة إذن أكثر من المتوقع. تم إصلاح هذه المشكلة أيضًا مع iOS 16.0.2.
- قد تظهر الشاشة سوداء بالكامل أثناء إعداد الجهاز
- قد لا يتوفر VoiceOver بعد إعادة التشغيل
- يعالج مشكلة حيث كان الإدخال باللمس لا يستجيب على بعض شاشات iPhone X و iPhone XR و iPhone 11 بعد خدمته
يمكن للمرء ببساطة التوجه إلى الإعدادات ثم الانتقال إلى قائمة تحديث البرنامج. هناك يمكنك اختيار التحديث إلى أحدث إصدار من iOS 16.