شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث iOS 16.02 لمستخدمي أيفون.. هذا أبرز ما يوفره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام من الإطلاق العام الكبير لتحديث نظام التشغيل الأخير من أبل لأجهزة iPhone ، كان هناك عدد غير قليل من الأخطاء والمشكلات البارزة التي واجهها المستخدمون، وتقليديًا ، كلما أصدرت أبل تحديثًا كبيرًا لنظام التشغيل ، فهناك دائمًا بعض المشكلات التي تظهر غالبًا.

و لإصلاح هذه الأخطاء والمشكلات ، طرحت أبل الآن تحديثًا جديدًا - iOS 16.02، إليك ما يجلبه آخر تحديث لنظام iOS ، وفقًا لسجل التغيير الذي أصدرته أبل:

يوفر هذا التحديث إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية مهمة لجهاز iPhone الخاص بك بما في ذلك ما يلي:

- تم إصلاح "اهتزاز" الكاميرا اشتكى الكثير من الأشخاص من اهتزاز تطبيق الكاميرا في iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max عند استخدام تطبيقات مثل Instagram و Snapchat و TikTok، حيث تم إصلاح ذلك مع آخر تحديث.

- خطأ النسخ واللصق كان النسخ واللصق بين التطبيقات يتسبب في ظهور مطالبة إذن أكثر من المتوقع. تم إصلاح هذه المشكلة أيضًا مع iOS 16.0.2.

المشكلات الأخرى التي تم إصلاحها هي: - قد تظهر الشاشة سوداء بالكامل أثناء إعداد الجهاز

- قد لا يتوفر VoiceOver بعد إعادة التشغيل

- يعالج مشكلة حيث كان الإدخال باللمس لا يستجيب على بعض شاشات iPhone X و iPhone XR و iPhone 11 بعد خدمته