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تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث iOS 16.02 لمستخدمي أيفون.. هذا أبرز ما يوفره

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القاهرة - سامية سيد - بعد أيام من الإطلاق العام الكبير لتحديث نظام التشغيل الأخير من أبل لأجهزة iPhone ، كان هناك عدد غير قليل من الأخطاء والمشكلات البارزة التي واجهها المستخدمون، وتقليديًا ، كلما أصدرت أبل تحديثًا كبيرًا لنظام التشغيل ، فهناك دائمًا بعض المشكلات التي تظهر غالبًا.

و لإصلاح هذه الأخطاء والمشكلات ، طرحت أبل الآن تحديثًا جديدًا - iOS 16.02، إليك ما يجلبه آخر تحديث لنظام iOS ، وفقًا لسجل التغيير الذي أصدرته أبل:

يوفر هذا التحديث إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية مهمة لجهاز iPhone الخاص بك بما في ذلك ما يلي:

 

- تم إصلاح "اهتزاز" الكاميرا

اشتكى الكثير من الأشخاص من اهتزاز تطبيق الكاميرا في iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max عند استخدام تطبيقات مثل Instagram و Snapchat و TikTok، حيث تم إصلاح ذلك مع آخر تحديث.

 

- خطأ النسخ واللصق

كان النسخ واللصق بين التطبيقات يتسبب في ظهور مطالبة إذن أكثر من المتوقع. تم إصلاح هذه المشكلة أيضًا مع iOS 16.0.2.

 

المشكلات الأخرى التي تم إصلاحها هي:

- قد تظهر الشاشة سوداء بالكامل أثناء إعداد الجهاز

- قد لا يتوفر VoiceOver بعد إعادة التشغيل

- يعالج مشكلة حيث كان الإدخال باللمس لا يستجيب على بعض شاشات iPhone X و iPhone XR و iPhone 11 بعد خدمته

 

كيفية التحديث إلى iOS 16.0.2

يمكن للمرء ببساطة التوجه إلى الإعدادات ثم الانتقال إلى قائمة تحديث البرنامج. هناك يمكنك اختيار التحديث إلى أحدث إصدار من iOS 16.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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