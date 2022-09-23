شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكشفون عن ميزات جديدة للانفجارات الراديوية السريعة الغامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر أكثر من 15 عاما على اكتشاف التدفقات الراديوية السريعة في الفضاء السحيق لأول مرة، وما تزال طبيعتها المحيرة تفاجئ العلماء، والأبحاث المنشورة حديثا تعمق هذا الغموض المحيط بها.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه في دراسة نشرت في مجلة Nature، في 21 سبتمبر، كشف فريق دولي من العلماء، بما في ذلك عالم الفيزياء الفلكية في جامعة نيفادا في لاس فيجاس (UNLV)، بينغ تشانغ، أن الملاحظات الجديدة غير المتوقعة من سلسلة من التدفقات الراديوية الكونية السريعة، تتحدى الفهم السائد للطبيعة الفيزيائية والمحرك المركزي للتدفقات الراديوية السريعة (FRB).

كما أن التدفقات الراديوية السريعة (FRB) هي انفجارات كونية طولها ملي ثانية ينتج كل منها طاقة مكافئة للناتج السنوي للشمس.

وأجريت أرصاد التدفقات الراديوية السريعة (FRB) الكونية في أواخر ربيع عام 2021 باستخدام التلسكوب الراديوي الكروي الكروي ذي الفتحة البالغة خمسمائة متر (FAST) في الصين.

واكتشف فريق علماء الفلك الصينيين والأمريكيين، بقيادة هنج زو وكيجيا لي وسوبو دونج من جامعة بكين، وواي واي تشو من المراصد الفلكية الوطنية في الصين، جنبا إلى جنب مع تشانغ، 1863 انفجارا في 82 ساعة على مدار 54 يوما من مصدر انفجار لاسلكي سريع نشط يسمى FRB 20201124A.

وقال لي: "هذه هي أكبر عينة من بيانات التدفقات الراديوية السريعة مع معلومات الاستقطاب من مصدر واحد".

وتشير الملاحظات الأخيرة للتدفقات الراديوية السريعة من مجرتنا درب التبانة، إلى أنها نشأت من نجم مغناطيسي، وهو نجم نيوتروني كثيف بحجم مدينة وله مجال مغناطيسي قوي بشكل لا يصدق.

ومن ناحية أخرى، ما يزال أصل التدفقات الراديوية السريعة الكونية البعيدة غير معروف. وتترك الملاحظات الأخيرة العلماء يتساءلون عما يعتقدون أنهم يعرفونه عنها.

وقال تشانج ، الذي يشغل أيضا منصب المدير المؤسس لمركز نيفادا للفيزياء الفلكية التابع لجامعة نيفادا في لاس فيجاس: "من الواضح أن التدفقات الراديوية السريعة أكثر غموضا مما تخيلناه. هناك حاجة إلى المزيد من حملات المراقبة متعددة الأطوال الموجية للكشف عن طبيعة هذه الأجسام".

وما يجعل الملاحظات الأخيرة تثير الدهشة للعلماء هو الاختلافات غير المنتظمة والقصيرة لما يسمى "مقياس دوران فاراداي"، وهو مؤشر لشدة المجال المغناطيسي وكثافة الجسيمات في محيط مصدر التدفق الراديوي السريع.