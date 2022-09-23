شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يخطط لتوفير إنترنت الأقمار الصناعية لباصات المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع بزنس انسايدر إن شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، تعمل على برنامج لتوسيع خدمة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية لتشمل بعض حافلات المدرسة في الولايات المتحدة، وفقاً لوثائق مقدمة إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية.

ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية"، قال التقرير إن الشركة أخبرت الهيئة بأنها تعمل حالياً مع الجهات المسؤولة عن المدارس في المناطق الريفية في أمريكا لتزويد الطلاب في الحافلات بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من خلال سبيس إكس.

وقالت الشركة للهيئة إنها تركز عمل البرنامج التجريبي هذا على طرق الحافلات التي تستغرق مسير ساعة وغالباً ما تكون من دون تغطية انترنت وخدمات النطاق الواسع.

وقالت سبيس إكس في الوثائق المقدمة: «يعيش الطلاب الأكثر حاجة إلى الدعم على بعد أميال من مدارسهم، حيث يقطعون طريقاً طويلة وغير متصلة بالإنترنت»، حيث أشارت الشركة إلى أن الطلاب من الأسر ذات الدخل المتدني لا يملكون اتصالاً بالإنترنت في منازلهم.

وأضافت الشركة قائلة: «لا توجد خدمة ملائمة أكثر لسد هذا الجزء من فجوة الوظائف المنزلية بشكل أفضل من ستارلينك،» في إشارة إلى استخدام الشركة قمرها الصناعي ستارلينك لتأدية هذه المهمة.

وحثت الشركة هيئة الاتصالات على الموافقة على التمويل الفيدرالي لدعم تزويد حافلات المدارس بالاتصال بواي فاي.

وكانت رئيسة الهيئة، جيسيكا روزينورسيل، قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن عرض لتوجيه الأموال من برنامج مصمم لتزويد المدارس والمكتبات بواي فاي إلى تزويد الاتصال بالإنترنت في حافلات المدارس.