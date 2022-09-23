AirPods Pro2: مواصفات ومميزات وعيوب سماعة Apple AirPods Pro2

عندما نتحدث عن السماعات..اللاسلكية بالتحديد، أول ما يأتي ببالِك غالبًا apple airpods، والتي أثبتت جدراتها في جودتها وقوة الأداء الذي تقدمه من بداية أول إصداراتها، فماذا عن airpods pro2 ؟ آخر إصدارات شركة Apple في السماعات اللاسلكية، وبشكلٍ مبدأي يمكنني على الأقل إخبارك أنك ستحصل على أفضل تجربة سمعية، ولكن..هل هنالك من عيوب؟ هل هناك ما يشكوا منه المستخدمين؟ سنتعرف في هذا المقال على مميزات وعيوب سماعة Apple airpods pro 2 بكامل التفاصيل التي ستود أن تعرفها.

جدول المحتويات

مواصفات AirPods Pro 2

تكنولوجيا الصوت محرك مخصص بتمدد عالٍ من تصميم Apple

مضخم صوت مخصص ذو نطاق ديناميكي عالٍ

إلغاء الضجيج النشط

شفافية الصوت المتكيّفة

نظام فتحات هوائية لموازنة الضغط

الصوت المكاني المخصص مع خاصية التتبع الديناميكي للرأس

موازنة الصوت المتكيّفة المستشعرات ميكروفون مزدوج بتكنولوجيا التكوين الشعاعي

ميكروفون باتجاه الأذن

مستشعر يتعرف على البشرة

مقياس تسارع يتعرف على الحركة

مقياس تسارع يتعرف على الكلام

التحكم باللمس خيارات التحكم اضغط مرة واحدة للتشغيل أو الإيقاف المؤقت أو الرد على مكالمة

اضغط مرتين للتخطي إلى المقطع التالي

اضغط ثلاث مرات للرجوع إلى المقطع السابق

اضغط مطولاً للتبديل بين إلغاء الضجيج النشط وشفافية الصوت المتكيّفة

مرّر للأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت مقاومة العرق والماء مقاومة للعرق والماء IPX4‏ الشريحة شريحة Apple H2 لسماعات الرأس

شريحة U1 من Apple في علبة شحن MagSafe الحجم والوزن السماعة : الطول : 30.9مم العرض : 21.8 مم العمق : 24.0 مم الوزن : 5.3 غم

: العلبة : الطول : 45.2مم العرض : 60.6 مم العمق : 21.7 مم الوزن : 50.8 غم

: علبة الشحن تعمل مع شاحن MagSafe أو شاحن Apple Watch أو الشواحن المعتمدة من Qi أو موصل لايتننغ‏ البطارية

AirPods Pro‏ مدة استماع لغاية 6 ساعات بشحنة واحدة (تصل لغاية 5.5 ساعات مع تفعيل الصوت المكاني وتتبّع الرأس)

مدة تحدث لغاية 4.5 ساعات بشحنة واحدة AirPods Pro مع علبة شحن MagSafe‏ مدة استماع لغاية 30 ساعة

مدة تحدث لغاية 24 ساعة

(5 دقائق في العلبة توفر مدة استماع تبلغ ساعة كاملة تقريباً أو مدة تحدث تبلغ ساعة كاملة تقريباً) الاتصال تكنولوجيا ‏Bluetooth 5.3 اللاسلكية محتويات العلبة AirPods Pro‏

علبة شحن MagSafe مع مكبر صوت وفتحة لشريط التعليق

رؤوس سماعات من السيليكون للأذن (أربعة أحجام: صغير جداً، صغير، متوسط، كبير)

كابل لايتننغ إلى USB-C متطلبات النظام موديلات iPhone وiPod touch تعمل بأحدث إصدار من iOS

موديلات iPad تعمل بأحدث إصدار من iPadOS

موديلات Apple Watch تعمل بأحدث إصدار من watchOS

موديلات Mac تعمل بأحدث إصدار من macOS

موديلات Apple TV تعمل بأحدث إصدار من tvOS

التوافقية

IPhoneُ IPad IPod Apple Watch Apple TV كل إصدارات IPhone 14/13/12/11/x/8/7

إصدارات IPhone 6s/Plus( فلا تدعم IPhone6)

إصدارات IPhone SE(الجيل الأول/الثاني/الثالث) iPad Pro مقاس 12.9 إنش(من الجيل الأول : الجيل الخامس)

iPad Pro مقاس 11 إنش (من الجيل الأول:الجيل الثالث).

iPad Pro مقاس 11 إنش (الجيل الأول، والجيل الثاني).

iPad Pro ‏مقاس 10.5 إنش

iPad Pro مقاس 9.7 إنش

IPad (من الجيل الخامس: الجيل التاسع)

iPad Air (من الجيل الثالث: الجيل الخامس)

iPad Air 2

iPad mini (الجيل الخامس، والجيل السادس)

Pad mini 4 iPod touch (الجيل السابع) كل إصدارات Apple Watch Apple TV 4K‏

Apple TV HD‏

مميزات AirPods Pro2

أتت AirPods Pro2 بالعديد من المميزات التي تجعلها الأفضل من الأجيال التي سبقتها، والتي تجعلها الأفضل من بين منافسيها من الشركات المصنعة للسماعات اللاسليكة كـ Anker و Oraimo، فما المميزات التي قدمتها تلك السماعة؟

الشريحة (المعالج):

تأتي بمعالج H2 والذي يدعم يستطيع أن يقدم أقوى آداء لـ AirPods Pro2، فقد طوّر من آداء وإمكانيات السماعة والمهام التي يمكنها تأديتها أثناء الإستخدام؛ كإلغاء الضجيج الإحترافي والذي يأتي في تلك السماعة بشكل أقوى مما سبق، والتجربة الصوتية ثلاثية الأبعاد التي لا تجعل تجربة الإستماع تقتصر فقط على حاسة السمع..فإنك تشعر بما تسمع وخاصة إذا كنت في خضم مشاهدة فيديو ما، حيث أنها تقوم بمعالجة الصوت بشكل أسرع لتتماشى مع تجربة الصوت أثناء الإستماع، بالإضافة للآداء الرائع التي تقدمه في المكالمات..فإنها تقوم بتحسن صوتك والتعرف عليه جيدًا وعزله عن الضوضاء فيتسنى للطرف الثاني استماعك بشكلٍ نقيّ وواضح، فشريحة H2 يمكنها تأدية كل تلك المهام في آنٍ واحد! وذلك ما يميز Apple AirPods Pro2، حيث يمكنها أن تشعرك بأفضل تجربة صوتية، فلا تقوم فقط بسماع الأصوات، بل تقوم بالإحساس بها مع قوة الصوت ونقاء الجودة التي يقدمها وخاصة إذا تم توصيلها بالإصدارات الأحدث من هواتف الآيفون أو الشركات الأخرى.

البطارية

تقدم البطارية آداء ممتاز في احتفاظها بالطاقة لمدة استماع لغاية 6 ساعات وذلك بشحنة واحدة، وتصل لغاية 5.5 ساعات مع تفعيل الصوت المكاني وتتبّع الرأس، وأما عن مدة التحدث..فهي لغاية 4.5 ساعات بشحنة واحدة، وأما عن الوقت الكامل للسماعة مع علبة الشحن ، فتوفر مدة استماع لغاية 30 ساعة، ومدة تحدث لغاية 24 ساعة، مع العلم أنه الشحن لمدة 5 دقائق فقط يوفر مدة استماع تبلغ ساعة كاملة تقريباً أو مدة تحدث تبلغ ساعة كاملة تقريباً،

، فتوفر مدة استماع لغاية 30 ساعة، ومدة تحدث لغاية 24 ساعة، مع العلم أنه الشحن لمدة 5 دقائق فقط يوفر مدة استماع تبلغ ساعة كاملة تقريباً أو مدة تحدث تبلغ ساعة كاملة تقريباً، يمكن أن يتم شحنها من خلال أربع طرق: شاحن ساعة أبل. شحن MagSafe وهي تكنولوجيا موجودة بداية من آيفون 11 حتى 14. الشاحن اللاسلكي. الشحن من خلال منفذ شحن الآيفون الخاص بها بالكابل المرفق معها.



علبة الشحن MagSafe

تأتي العلبة بتصميم عصري وجميل، بوزن 50.8 غم، أتت بمميزات إضافية غير مسبوقة لتوفر لك تجربة أكثر تكاملًا، فإنها تأتي بخاصية U one Chip لتتبع مكانها إذا تعذر الوصول لمكانها بشكلٍ مفاجيء، وقامت أبل بتقديم تلك الميزة بشكلٍ احترافيّ أكثر تلك المرة، حيث تأتي علبة السماعة بمكبر صوت خاص بها ليصدر صوت عال أثناء البحث عن السماعة من خلال الهاتف، حتى يمكنك إيجادها بسهولة وبسرعة، وتبدأ ميزة تعقب مكان السماعة بداية من آيفون 11.

50.8 غم، أتت بمميزات إضافية غير مسبوقة لتوفر لك تجربة أكثر تكاملًا، فإنها تأتي بخاصية U one Chip لتتبع مكانها إذا تعذر الوصول لمكانها بشكلٍ مفاجيء، وقامت أبل بتقديم تلك الميزة بشكلٍ احترافيّ أكثر تلك المرة، حيث تأتي علبة السماعة بمكبر صوت خاص بها ليصدر صوت عال أثناء البحث عن السماعة من خلال الهاتف، حتى يمكنك إيجادها بسهولة وبسرعة، وتبدأ ميزة تعقب مكان السماعة بداية من آيفون 11. يقوم مكبر الصوت الخاص بالسماعة بإصدار صوت توضيحي إذا تم اقتران السماعة بالشاحن اللاسلكي/ ويقوم بإصدار صوت أيضًا عندما تقوم بتوصيل السماعة لهاتفك.

يتوفر بها فتحة تدعى بفتحة شريط التعليق، والتي توفر لك إمكانية تثبيت العلبة بحقيقة الظهر خاصتك أو حقيقة اليد، وذلك كي لا يزعجك وضعها في جيبك أو يقلقك حملها في يدك، والذي يعد أمر غير ممكن.

‏وتتمتع علبة الشحن MagSafe بمقاومة للعرق والماء ضمن تصنيف IPX4.

الأوضاع المتوفرة لعزل الضوضاء

حيث يتوفر وضع إلغاء ووضع الشفافية والذين يقدمون آداء قوي لتحسين الإستماع من خلال AirPods Pro2:

وضع إزالة الضوضاء (الضجيج):

تأتي بعزل صوتي أقوى من الجيل الأول منها، حيث تكتم الصوت ضعفين درجة (x2)كتم الصوت في الجيل الأول، حيث تقوم ميكروفونات إلغاء الضجيج بالتعامل الفوري للتضجيج المحيط بك قبل أن تتعرض له أذنيك، وذلك بفضل قوة الشريحة H2 التي تقوم عليها السماعة.

وضع الشفافية:

تقوم بالمعالجة حوالي 48000 مرة في الثانية! وذلك حتى توافيك بأفضل شفافية صوتية، حيث يقدم وضع الشفافية أداء مميز ويتعامل بشكلٍ جيد مع الأصوات المحيطة التي يستقبلها؛ فحتى وإن كانت ستسمح باستقبال الأصوات المحيطة؛ فلن تقبل بالأصوات المزعجة التي لا داعي لها.

تحكم أفضل مما سبق

حيث يمكنك التحكم بالسماعة بشكلٍ أسهل وأيسر من الجيل السابق منها، فإنه عندما نتحدث عن التحكم بدرجة الصوت: فما عليك إلا سحب لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.

أو اضغط لتشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتاً، أو للرد على المكالمات وإنهائها.

وعند الضغط مطوّلاً، يمكنك التبديل بين إلغاء الضجيج النشط وشفافية الصوت المتكيّفة.

خاصية التعرف على الآذن وشكل الرأس (HearID)

حيث تقوم السماعة بالتعرف على الموازنة الصوتية الأفضل لأذنيك لتتم تجربة استماعك بأفضل شكل، حيث تقوم Apple AirPods Pro2 بمسح الأذن وشكل رأسك بشكل كامل لتوافيك بضبط الصوت المناسب لأذنيك، مع إمكانية ضبط المعادل الذي تريد بشكلٍ يدويّ.

عيوب AirPods Pro2

أتت بسعر 250 دولار، والذي يعد باهظًا للغاية في الوقت الحالي.

4 قياسات للـTips هو عدد غير كافي لجميع المستخدمين!، فقد اشتكى البعض من أن حجم الـTips لا يتناسب مع أذنيه، ومع طول الوقت يشعره بالضجر.

كان يفضل أن تاتي بمنفذ شحن Type-c، وذلك أراه عيبًا في كل الإصدارات، فإن منفذ الشحن من نوع Type-c هو الأشهر والأكثر انتشارًا بالوقت الحالي ويسهل إيجاده بعكس شاحن الآيفون، فبما أن سماعات الأبل غير مقيدة على مستخدمي شركة أبل، بل لكل المستخدمين..فلم لا يتم استخدام منفذ شحن متاح للجميع؟

لا تعمل على الإًصدارات الأقل من iPhone SEالجيل الأول.

مجملًا..يمكنني أن أخبرك بأنك ستحصل على تجربة رائعة ومتكاملة، ويستحسن أن تتلائم أذنيك مع قياسٌ من الأربع قياسات للـ Tips المرفقة بالسماعة، فهذه مشكلة يمكنها أن تجعلك تتخلى عن استخدامها رغم كل ما تقدمه من مميزات!

سعر AirPods Pro2

تأتي بسعر 250 دولار أمريكي.