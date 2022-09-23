شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. جوجل تجبر مصنعي الهواتف الذكية على تثبيت "تحديثات سلسلة" مع أندرويد 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل ميزة "التحديث السلس" في Android 7.0 (Nougat)، حيث تتيح هذه الميزة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد تنزيل تحديثات النظام الجديدة وتثبيتها في الخلفية مع السماح للمستخدمين بالوصول إلى أجهزتهم في وقت واحد.

ومع ذلك ، مثل العملية الحالية ، بمجرد تنزيل التحديث ، سيتعين على المستخدمين إعادة تشغيل الهاتف لتثبيته، والآن فإن تسريبات حديثة تشير إلى أن عملاق التكنولوجيا قد يجعل هذه الميزة إلزامية للأجهزة التي سيتم شحنها مع نظام التشغيل Android 13 ، وهذا يعني أنه سيتعين على مصنعي الهواتف الذكية تنفيذ دعم قسم A / B الظاهري في أجهزتهم القادمة.

وهذا يعني إلزام المصنعين بضرورة الالتزام بعملية Seamless Updates بسهولة ، حيث تعدّ أقسام A / B عبارة عن آلية تضمن وجود النظام في كلا القسمين A و B وهذا يعني انك في حال قمت بالتحديث لن تضطر للانتظار كثيرا سوى لأعادة التشغيل وذلك لتطبيق التحديثات.

فعندما يقوم القسم A بتحديث النظام ، يمكن أن يظل القسم B نشطًا، وبعد اكتمال التحديث، يمكن للمستخدم إعادة تشغيل القسم A، هذا بدوره يوفر الوقت المُستخدم لتحديثات النظام، ولهذا السبب، فإن التحديث بهذه التقنية سهل، بالإضافة إلى ذلك ، عندما يكون ملف النظام الخاص بالقسم A سيئًا، يمكن للمستخدم أيضًا التبديل إلى القسم B الذي سيعمل بشكل طبيعي.

وفي البداية ، أرادت جوجل من مصنعي المعدات الأصلية اعتماد دعم قسم A / B للتحديثات السلسة، حيث كان استخدام التخزين الداخلي لهذه الميزة مصدر قلق أجبر جوجل على تخفيف متطلباته.

وكانت Samsung واحدة من مصنعي المعدات الأصلية الذين تجاهلوا هذه الميزة حتى بالنسبة لأحدث هواتفهم الذكية Galaxy S22 والأجهزة القابلة للطي التي تم إطلاقها حديثًا، والآن ، قد تجعل جوجل التحديثات السلسة مطلبًا إلزاميًا للأجهزة التي يتم تشغيلها بنظام التشغيل Android 13، ومع ذلك ، قد يتم إعفاء الهواتف الذكية التي سيتم إطلاقها مع برنامج بائع أقدم من هذا التفويض.

وهذا يعني أنه من المتوقع أن تكون سلسلة Samsung Galaxy S23 القادمة أول جهاز للشركة يتم شحنه بميزة التحديثات السلس حيث من المتوقع أن يعمل على نظام Android 13 خارج الصندوق.

وطبقت جوجل هذه الميزة مع أول هاتف ذكي Pixel وهي موجودة حتى في Pixel 6 و 6 Pro الحاليين، لكن هذه الميزة تأتي أيضًا مع بعض العيوب، حيث سيستغرق نظام التقسيم A / B وقتًا أطول حتى يقوم الجهاز بتثبيت تحديث جديد بالكامل مقارنة بالطريقة الحالية.

سيحدث هذا لأن الهاتف الذكي سيعطي الأولوية للعمليات الأخرى على التحديث الجديد الذي يتم تثبيته في الخلفية، على الرغم من أن جوجل قد أثبتت أن نظام A / B الظاهري المضغوط على جهاز Pixel الذي تم اختبار عيناته يستهلك 0.7 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.