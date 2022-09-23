شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تحديث Windows 11 2022 للمستخدمين في أكثر من 190 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا أنها بصدد طرح أحدث إصدار من Windows 11 - تحديث Windows 11 2022 - في أكثر من 190 دولة.

وقالت الشركة إن التحديث الجديد سيؤدي إلى توسيع Amazon App Store Preview إلى الأسواق الدولية ، و Game Pass المدمج لنظام التشغيل Windows 11 ، وميزات إمكانية الوصول الجديدة ، وتحديثات الأمان المتقدمة ، وأكثر من ذلك بكثير.

وقال جون كابل ، نائب الرئيس لإدارة البرامج ، Windows Service and Delivery ، في منشور :"يستفيد نهج الإطلاق الخاص بنا من نظام التشغيل Windows 11 من أنظمة وعمليات التحديث الراسخة لدينا، سيوفر الطرح المُقاس والمتدرج التحديث عبر Windows Update عندما تُظهر البيانات أن جهازك جاهز، حيث يتمثل هدفنا في توفير تجربة تحديث عالية الجودة ".

وأضاف "سنزيد في البداية من توفر العرض في الأسابيع الأولى بينما نراقب إشارات الجودة، إذا اكتشفنا أن جهازك قد يكون به مشكلة ، مثل عدم توافق التطبيق، فقد نضع إجراء وقائيًا في مكانه ولن نقدم التحديث حتى ".

ويمكن للمستخدمين المؤهلين اختيار تثبيت التحديث الجديد عن طريق فتح إعدادات Windows Update وتحديد التحقق من وجود تحديثات، وقالت الشركة إنها تعلن عن مجموعة جديدة من التجارب بما في ذلك Tabbed File Explorer ، الذي يعتبر أحد مكونات تحديث 2022 لجميع الإصدارات ، والذي سيكون جاهزًا في أكتوبر.

وذكرت Microsoft أنها خططت لإطلاق تدريجي في توقيت مع إصدار أكتوبر للمعاينة غير الأمنية الاختيارية لهذه الميزات ، وبعد ذلك سيتم إتاحتها على نطاق واسع في إصدار التحديث الأمني ​​لشهر نوفمبر 2022، كما أنه قلل حجم تنزيل تحديثات الميزات بمقدار 450 ميجابايت للعديد من المستخدمين.

وقالت الشركة: "لقد قللنا أيضًا وقت التنزيل والتثبيت للتحديث التراكمي الشهري ، بالإضافة إلى استعادة مئات الميجابايت من مساحة القرص لنعيدها إلى المستخدم.