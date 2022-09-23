شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطلق ناسا صاروخ Artemis 1 فى موعده بعد نجاح اختبار الوقود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تتم محاولة إطلاق Artemis 1 التالية في أقرب وقت الأسبوع المقبل ، مع رؤية وكالة ناسا قد حققت جميع الأهداف التي خططت للقيام بها لاعتبار اختبار وقود صاروخها ناجحًا.

كان على ناسا اختبار إضافة وقود فائق التبريد إلى خزانات نظام الإطلاق الفضائي لتأكيد الإصلاحات التي أجرتها بعد أن ألغت محاولة الإطلاق الثانية للمهمة في أواخر أغسطس.

اكتشف الفريق الأرضي في مركز كينيدي للفضاء تسربًا مستمرًا للهيدروجين يؤثر على أحد خطوط الوقود في SLS في ذلك الوقت وحاول إصلاحه في اليوم ثلاث مرات. في النهاية لم ينجح الفريق وقرر تأجيل المهمة.

قرر الفريق بعد بضعة أيام أن التسرب قد حدث عندما مر الخزان المعزز الأساسي لصاروخ SLS بضغط زائد لفترة وجيزة. لمنع حدوث نفس الحادث ، قام الفريق بتعديل الإجراءات لملء خزان الصاروخ بالوقود الدافع ، وتنطوي على تغيير درجات الحرارة والضغوط بشكل أبطأ لمنع التغييرات السريعة التي قد تسبب التسرب حسبما نقل موقع Engadget.

كما استبدل مهندسو الفريق أختام الهيدروجين السائل للصاروخ بعد اكتشاف فجوة صغيرة في إحداها ربما تكون قد ساهمت في التسرب.

بينما واجه المهندسون تسربًا آخر للهيدروجين أثناء اختبار الوقود ، نجحت جهودهم في استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه المرة وحصلت على التسرب "ضمن المعدلات المسموح بها".

سمح لهم ذلك بإجراء اختبار ما قبل الضغط ، والذي رفع مستوى ضغط خزان الهيدروجين السائل لمطابقة ما سيختبره قبل الإطلاق الفعلي.

قال تشارلي بلاكويل-طومسون ، مدير إطلاق Artemis 1 ، إن الاختبار سار "بشكل جيد حقًا" وأن الفريق كان قادرًا على تحقيق جميع الأهداف التي خطط للقيام بها.

ستقوم ناسا بتقييم البيانات من الاختبار قبل أن تقرر ما إذا كان يمكنها تحديد موعد إطلاق آخر للمهمة في التاريخ المستهدف في 27 سبتمبر.