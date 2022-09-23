شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حذف حساب BeReal فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد BeReal هو تطبيق وسائط اجتماعية تزداد شعبيته، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه يركز على نشر لقطات فورية غير مفلترة من الحياة الحقيقية للمستخدم، ولكن هناك بعض المخاوف المتعلقة بالأمان والخصوصية في BeReal، والتي تتعلق في المقام الأول بضرورة النشر في وقت محدد، ومن السهل جدًا الكشف عن موقعك في منشورات BeReal إذا لم تقم بتعطيل ميزة تحديد الموقع الجغرافي، لذلك إذا كنت تفكر في عدم الاستمرار فيه بعد أن أنشأت حسابك، يمكنك حذف حساب BeReal الخاص بك باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص به لأجهزة أيفون وأندرويد وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية حذف حساب BeReal على أيفون1. ابدأ تشغيل تطبيق BeReal.

2. اضغط على أيقونة حسابك في أعلى اليمين.

3. اضغط على قائمة النقاط الثلاث التي تظهر مكان أيقونة حسابك.

4. اضغط على "مساعدة" متبوعةً بـ "اتصل بنا".

5. اضغط على حذف الحساب.

6. يمكنك تحديد سبب رغبتك في إلغاء حسابك، ثم الضغط فوق نعم، أنا متأكد.

وفقًا لسياسة خصوصية BeReal، سيتم حذف حسابك وجميع بياناتك في غضون 30 يومًا.





كيفية حذف حساب BeReal على أندرويد1. ابدأ تشغيل تطبيق BeReal.

2. اضغط على أيقونة حسابك في أعلى اليمين.

3. اضغط على قائمة النقاط الثلاث التي تظهر مكان أيقونة حسابك.

4. اضغط فوق الاتصال بنا.

5. اضغط على حذف حسابي.

6. يمكنك تحديد سبب رغبتك في إلغاء حسابك، ثم الضغط فوق نعم، أنا متأكد.

سيتم حذف حسابك وجميع بياناتك في غضون 30 يومًا، وفقًا لسياسة خصوصية BeReal.