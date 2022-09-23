شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يسجل خروج بعض المستخدمين بعد "حادث" إعادة تعيين كلمة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تويتر عن "حادثة" أثرت على حسابات عدد غير محدد من المستخدمين الذين اختاروا إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم. وفقًا للشركة أدى "خطأ" تم تقديمه في وقت ما من العام الماضي إلى منع مستخدمي تويتر من تسجيل الخروج من حساباتهم على جميع أجهزتهم بعد بدء إعادة تعيين كلمة المرور.

يوضح تويتر في منشور موجز بالمدونة: "إذا قمت بتغيير كلمة المرور الخاصة بك بشكل استباقي على أحد الأجهزة ، ولكن لا تزال لديك جلسة مفتوحة على جهاز آخر ، فربما لم يتم إغلاق هذه الجلسة". "لم تتأثر جلسات الويب وتم إغلاقها بشكل مناسب."

يقول موقع تويتر إنه يقوم "بشكل استباقي" بتسجيل خروج بعض المستخدمين نتيجة الخطأ.

عزت الشركة المشكلة إلى "تغيير في الأنظمة التي تعمل على إعادة تعيين كلمة المرور" الذي حدث في وقت ما في عام 2021 وفقا لما نقله موقع Engadget.

ورفض متحدث باسم تويتر الإفصاح عن وقت إجراء هذا التغيير أو تحديد عدد المستخدمين المتأثرين. قال المتحدث: "يمكنني مشاركة ذلك بالنسبة لمعظم الناس ، فإن هذا لم يكن ليؤدي إلى أي ضرر أو تسوية حساب".

بينما ينص تويتر على أن "معظم الأشخاص" لم يتم اختراق حساباتهم نتيجة لذلك ، فقد تكون الأخبار مقلقة بالنسبة لأولئك الذين استخدموا الأجهزة المشتركة ، أو تعاملوا مع جهاز مفقود أو مسروق في العام الماضي.

والجدير بالذكر أن إفصاح تويتر عن الحادث يأتي في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من مزاعم من رئيس الأمن السابق الذي قدم شكوى للمبلغين عن المخالفات تتهم الشركة بممارسات أمنية "إهمال جسيم".

رفض موقع تويتر معالجة الادعاءات بالتفصيل ، مشيرًا إلى التقاضي المستمر مع إيلون ماسك.

يستخدم ماسك مزاعم المبلغين في قضيته القانونية للتخلي عن صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء تويتر.