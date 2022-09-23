شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فلوريدا تبحث اتخاذ قرار بشأن الخلاف على تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت ولاية فلوريدا أعلى محكمة في الولايات المتحدة إلى تسوية الخلاف حول قواعد تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وتشير صحيفة واشنطن بوست إلى أن المدعي العام للولاية قد قدم التماسًا إلى المحكمة العليا لتحديد ما إذا كانت هناك انتهاك لحقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول، عند حظر منصات التواصل الاجتماعي خطابًا، وما إذا كان بإمكانها طلب توضيحات عندما تزيل المنصات المنشورات.

كما أنه في عرض قضيتها جادلت فلوريدا بأن المحكمة بحاجة إلى معالجة الأحكام المتناقضة، بينما أيدت محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة قانونًا في تكساس يسمح للمستخدمين بمقاضاة الشبكات الاجتماعية بسبب الرقابة المزعومة، قضت محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة بأن فلوريدا كانت تنتهك التعديل الأول بأجزاء رئيسية من قانون يمنع شركات الإنترنت من حظر السياسيين حسبما نقل موقع Engadget.

جادل مؤيدو قوانين فلوريدا وتكساس بأن الإجراءات ضرورية لمكافحة الرقابة المزعومة على وجهات النظر المحافظة على منصات مثل فيسبوك وتويتر.

أكد المشرعون أن الشبكات الاجتماعية هي شركات نقل شائعة مثل مزودي الهاتف، وبالتالي فهي مطالبة بنقل كل الكلام غير القانوني.

في غضون ذلك تعتقد الشركات أن مثل هذه القوانين غير دستورية وستجبرها على استضافة خطاب الكراهية ، ودعاية الحكومات المعادية ، والبريد المزعج. يقولون إن التعديل الدستوري يهدف إلى الحماية من الرقابة الحكومية ، وأن المنافذ الخاصة لها الحق في تحديد ما تستضيفه.

ليس من الواضح كيف ستحكم المحكمة العليا، بينما يهيمن القضاة المحافظون على الهيئة التشريعية، وافقت المحكمة على طلب طارئ بتعليق قانون ولاية تكساس قبل إقراره في الدائرة الخامسة الأسبوع الماضي.

لم تصدر المحكمة العليا بعد حكمًا نهائيًا بشأن هذه المسألة ، ويمكن أن يساعد قرار لصالح فلوريدا أيضًا الدول ذات الميول الليبرالية في مشاريع القوانين المقترحة الخاصة بها والتي تتطلب قدرًا أكبر من الشفافية لخطاب الكراهية والتهديدات.