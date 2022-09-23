شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستضيف حدث Surface التالى فى 12 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لن يتم استبعاد مايكروسوفت من تقويم أحداث الأجهزة الخريفية، حيث ستقيم الشركة حدثًا في 12 أكتوبر في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي، في حين أنه ليس من الواضح تمامًا ما تخطط مايكروسوفت لعرضه خارج "الأجهزة" ، فقد نحصل على أول نظرة رسمية لنا على Surface Pro 9 و Surface Laptop 5 في غضون أسابيع قليلة. ظهرت بعض التفاصيل حول المنتجات القادمة هذا الأسبوع من خلال تسريبات تجار التجزئة.

وفقًا لـ WinFuture ، من المحتمل أن تستخدم الأجهزة معالجات إنتل من الجيل الثاني عشر ، على الرغم من أن Surface Pro 9 قد يحتوي على خيار معالج قائم على ARM مع دعم 5G. قد تقدم مايكروسوفت ما يصل إلى 1 تيرابايت من التخزين و 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي في كلا الجهازين. يبدو أن هناك خيارات ألوان جديدة أيضًا حسبما نقل موقع Engadget.

تقوم مايكروسوفت بإضافة اسمها إلى جدول أحداث مزدحم، كذلك ستقيم أمازون عرضًا للأجهزة في 28 سبتمبر ، بينما حددت جوجل حدث بكسل في 6 من أكتوبر. من المتوقع أيضًا أن تدير آبل حدثًا يركز على ماك وآيباد في أكتوبر.