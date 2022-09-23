شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تسريع فيديو على أيفون باستخدام iMovie أو تطبيق الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك ضبط سرعة الفيديو على أيفون بطريقتين مختلفتين، اعتمادًا على نوع الملف الذي تعمل به، وإذا كنت ترغب في تسريع مقطع فيديو بالسرعة العادية، فيمكنك تحميله على تطبيق iMovie المجاني واستخدام أداة السرعة الأصلية الخاصة به.

كما أنه إذا قمت بتسجيل مقطع فيديو باستخدام ميزة Slo-Mo الخاصة بجهاز iPhone ، فافتح مقطع الفيديو الخاص بك في تطبيق الصور في وضع التحرير.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إليك كيفية القيام بالأمرين:





كيفية ضبط سرعة الفيديو على أيفون في iMovie1. افتح تطبيق iMovie على أيفون، وإذا ظهرت شاشة ترحيب، فاضغط فوق متابعة.

2. ستظهر نافذة مشاريع جديدة، اضغط على فيلم.

3. في الشاشة التالية، حدد مقطع فيديو من ألبوم الكاميرا، ثم انقر فوق "إنشاء فيلم" في الأسفل.

4. اضغط على مقطع الفيديو في الجدول الزمني وانتظر ظهور أدوات تحرير الفيديو قبل تحديد أداة السرعة، والتي تبدو مثل عداد السرعة.

5. اسحب شريط التمرير الأصفر في الجزء السفلي إلى اليمين لتسريع الفيديو أو إلى اليسار لإبطاء الفيديو، ويمكنك زيادة السرعة بما يصل إلى ضعف سرعة المستند الأصلي أو إبطائه بنسبة تصل إلى 1/8x الأصلي.

6. اضغط فوق تم في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

7. اضغط على زر المشاركة في الجزء السفلي من الشاشة واختر كيف تريد حفظ الفيديو المكتمل.





كيفية تسريع مقطع فيديو بالحركة البطيئة على أيفون فى تطبيق الصور

1. افتح تطبيق الصور وحدد علامة التبويب الألبومات أسفل الشاشة.

2. في صفحة الألبومات، قم بالتمرير لأسفل إلى قسم أنواع الوسائط واضغط فوق Slo-mo.

3. حدد الفيديو الذي تريد تسريعه واضغط فوق تحرير في الزاوية العلوية اليمنى.

4. في الخط الأبيض المتدرج أسفل المخطط الزمني للفيديو، اسحب الشريطين الرأسيين الأبيض الأطول معًا لإزالة تأثير Slo-Mo وتسريع الفيديو.

5. اضغط على تم في الركن الأيمن السفلي.