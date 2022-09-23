شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق مركبة "سويوز" الروسية مع دفعة جديدة من الرواد إلى المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت من قاعدة "بايكونور" مركبة Soyuz MS-22 الروسية التي تحمل على متنها دفعة جديدة من الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، للانطلاق من قاعدة "بايكونور" حسبما نقلت RT.

وأشارت مؤسسة"روس كوسموس"، إلى أن المركبة انطلقت من القاعدة على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a، في تمام الساعة 16:54 ( بتوقيت موسكو)، وبعد تسع دقائق تقريبا من موعد الإطلاق من المفترض أن تصل المركبة إلى مدارها المحدد، وبعد انفصالها عن الصاروخ ستنفذ دورتين حول الأرض، لتلتحم بالمحطة الفضائية بعد 4 ساعات تقريبا من انفصالها عن الصاروخ.

وحملت المركبة على متنها إلى المحطة رائدي الفضاء التابعين لـ"روس كوسموس" سيرجي بروكوباييف، ودميتري بيتيلين، ورائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، فرانسيسكو روبيو، إذ يفترض أن تستمر مهمة هؤلاء الرواد في المحطة حتى 28 مارس القادم.

وبالإضافة إلى الرواد نقلت المركبة إلى المحطة أيضا حمولة تزن 120 كلج، تشمل وئائق ومستلزمات صحية ومعدات مراقبة طبيية، وبعض المعدات للتجارب العلمية، ومستلزمات خاصة لرواد الفضاء.