شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السعودية تعلن عن إرسال أول امرأة إلى الفضاء وتحدد الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، برنامج "رواد الفضاء"، لتأهيل كوادر سعودية لخوض رحلات فضائية والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، حسبما نقلت RT.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يهدف البرنامج إلى "الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا والإسهام في الأبحاث التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء"، مشيرة إلى أن البرنامج يأتي كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030 بالسعودية، ويتضمن "إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية".

وأوضحت الهيئة السعودية للفضاء، أنه سيتم إطلاق أول الرحلات في العام 2023، وستضم الرحلة "رائدة ورائد فضاء سعوديين"، لتسجل المملكة بذلك حدثا تاريخيا مهما من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء.

وتعتزم السعودية "إطلاق الإستراتيجية الوطنية للفضاء"، خلال الأشهر القادمة، والتي ستقدم عرضا مفصلا لجميع برامج الفضاء السعودية وأهدافها.