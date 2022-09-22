شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مرصد "Hinode" الشمسى ولماذا أطلقته اليابان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ 18 عاما في 22 سبتمبر 2006، أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية قمرًا صناعيًا لرصد الشمس يسمى "Hinode"، وفقاً لموقع الفضاء space.

أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية قمرًا صناعيًا لرصد الشمس يسمى Hinode ، أو Solar-B. سميت على اسم الكلمة اليابانية التي تعني شروق الشمس.

يدور القمر الصناعي على ارتفاع 400 ميل أي 644 كيلومترًا فوق الأرض في مدار متزامن مع الشمس، مما يعني أنه دائمًا ما يواجه الشمس.

منذ إطلاقه، كان يقيس الحقول المغناطيسية للشمس ويلتقط صوراً رائعة للتوهجات الشمسية والبقع الشمسية والعبور عبر الشمس.

سعت اليابان إلى الفضاء من خلال ثلاث وكالات مختلفة، تم إنشاء معهد علوم الفضاء والملاحة الفضائية "ISAS" قبل إنشاء وكالة JAXA، والمختبر الوطني للفضاء في اليابان "NAL" في عام 195، بينما تم تشكيل وكالة تطوير الفضاء الوطنية في اليابان "NASDA" في عام 1969.