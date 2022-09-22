شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة من رائد ناسا تنقل مسارات النجوم فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط رائد فضاء ناسا مسارات النجوم من الفضاء في صورة مذهلة تم التقاطها على متن محطة الفضاء الدولية، فتمكن دونالد بيتيت، رائد الفضاء الأمريكي النشط الذي سافر إلى محطة الفضاء الدولية ثلاث مرات منفصلة، من استخدام وقت فراغه أثناء المهمات لالتقاط صور للفضاء من داخل القبة الزجاجية للمحطة، المعروفة باسم القبة، التي توفر مناظر ملحمية للكون.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قام بإعداد كاميرته وتركها لالتقاط صورة تعرض مدتها 15 دقيقة، وفي الجزء العلوي من الصورة، تظهر الخطوط البيضاء مسارات النجوم البعيدة المنحنية بسبب دوران المحطة الفضائية أثناء دورانها حول الأرض.



مسار النجوم

تُرى الأرض نفسها في النصف السفلي من الصورة، مع خطوط برتقالية من أضواء المدينة وعدد لا يحصى من النقاط الزرقاء، كل منها يمثل ضربة برق من عاصفة تحتها.

وتحتوي الصورة على وهج أخضر، يُعرف باسم الوهج الجوي، يفصل الأرض عن الفضاء، ويشبه لونه الشفق القطبي في سماء الليل، والذي يعرفه معظم الناس باسم الشفق القطبي الشمالي والجنوبي.

وقال بيتيت لمجلة نيوزويك: "الشفق القطبي متحمس للإلكترونات والجسيمات الشمسية الأخرى التي تنزل إلى الحقول المغناطيسية للأرض، ولهذا السبب تراها في المناطق القطبية"، مضيفا "وهج الهواء موجود في كل مكان على الأرض، وتتحمس الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي العلوي من النشاط الشمسي."

وأوضح بيتيت أيضًا كيف يتمكن رواد الفضاء من إيجاد الوقت لالتقاط صور للكون، قائلا: "خارج ساعات العمل العادية، يمكنك أن تفعل ما تريد، بما في ذلك النوم وتناول الطعام والبقاء على اتصال مع أسرتك، وبعد ذلك يمكنك قضاء هذا الوقت في التصوير الفوتوغرافي، فإذا كان بإمكاني القيام بساعتين من التصوير الفوتوغرافي في اليوم، يكون ذلك متعة حقيقية".