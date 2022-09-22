شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: استخدام نظارات الواقع الافتراضى أثناء الجراحة يمكن أن يقلل من كمية التخدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة إلى أن كمية التخدير التي يحتاجها مريض الجراحة يمكن تقليلها إذا ارتدوا نظارات الواقع الافتراضي (VR) أثناء العملية، حيث اكتشفوا أن الانغماس في تجربة الواقع الافتراضي أثناء وجوده في غرفة العمليات (OR) يقلل الألم والقلق إلى الحد الذي يتطلب تخديرًا كيميائيًا أكثر اعتدالًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، درس العلماء في مركز Beth Israel Deaconess الطبي في ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية ردود فعل المرضى الذين ارتدوا سماعة رأس أثناء خضوعهم لعملية جراحية في اليد.

بينما كانوا قادرين على طلب مهدئ في أي وقت أثناء الإجراء، انتهى الأمر بالمجموعة بتلقي جرعات أقل من المجموعة الضابطة التي لم تستخدم الواقع الافتراضي.

لقد أمضوا أيضًا وقتًا أقصر في وحدة رعاية ما بعد التخدير، وأبلغوا عن نفس مستوى الرضا مثل المجموعة الضابطة، ومن المأمول أن تقلل هذه النتائج من حالات الإفراط في التخدير وآثاره الجانبية الضارة في المستقبل.

وقال كبير الباحثين وطبيب التخدير الدكتور برايان بي أوجارا: "مع زيادة مقدار الوقت الذي يقضيه الأشخاص على لوحة المفاتيح جنبًا إلى جنب مع شيخوخة السكان لدينا، هناك حاجة متزايدة متوقعة لإجراء جراحات اليد الاختيارية الشائعة، وإن تحسين الرعاية لهؤلاء المرضى سيتضمن بلا شك تعديل ممارسات التخدير".

وأضاف أوجارا، "الفائدة المزعومة للواقع الافتراضي في إدارة المرضى الذين يعانون من الألم أو القلق هي من خلال توفير تجربة غامرة قادرة على تشتيت انتباه العقل عن معالجة الأمور غير السارة المرتبطة بإجراء الجراحة."

يهدف الأطباء إلى اكتشاف ما إذا كان الانغماس بالواقع الافتراضي يقلل من جرعة المهدئات المطلوبة أثناء جراحة اليد دون التأثير سلبًا على رضا المريض، حيث ارتدوا سماعة رأس وسماعات عازلة للضوضاء، واختاروا واحدة من مجموعة من البيئات الغامرة بزاوية 360 درجة، وتم تصميم كل منها لتعزيز الاسترخاء والهدوء، وتشمل الخيارات مرج أو غابة أو قمة جبل.