شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: صاروخ Starship مستعد للإطلاق فى أول رحلة فضاء مدارية له قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد إيلون ماسك أن صاروخه الثقيل، والذي تبلغ تكلفته 216 مليون دولار، يمكن أن يُطلق أخيرًا إلى الفضاء الشهر المقبل، على الرغم من أن الملياردير المتفائل حذر أيضًا من أن شهر نوفمبر يبدو مرجحًا للغاية، إذا لم يكن شهر أكتوبر مناسبا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه ربما تم وصفها بأنها أقوى مركبة إطلاق في العالم، في حين أن مركبة Starship الذي طال انتظارها من SpaceX لم تصل بعد إلى المدار، فواجهت سلسلة من التأخيرات منذ بداية العام.

لكن ردًا على سؤال على Twitter حول موعد حدوث أول رحلة مدارية لـ Starship أخيرًا، كتب: ماسك، "ربما في أواخر الشهر المقبل، لكن نوفمبر يبدو مرجحًا للغاية".

وخططت SpaceX في الأصل لإطلاق Starship في المدار في يناير 2022، لكنها اضطرت إلى التأخير بعد التقييم البيئي لموقع إطلاق بوكا تشيكا في تكساس، كما تم توقع موعد جديد لشهر مايو من هذا العام، لكن هذا تراجع مرة أخرى.

وحصلت الشركة في النهاية على الضوء الأخضر من جانب إدارة الطيران الفيدرالية في يونيو لإطلاق صاروخ Starship، لكن الرحلة المدارية لم تتحقق بعد.

كانت آخر مرة غادرت فيها المركبة الأرض عندما أكمل نموذج المركبة الفضائية المسمى SN15 رحلة على ارتفاع عالٍ داخل الغلاف الجوي للأرض وهبطت دون أن تنفجر في 5 مايو 2021، ومنذ ذلك الحين، كانت الشركة تستعد لأول رحلة تجريبية مدارية من Starship، والتي ستشهد انطلاق المركبة على قمة Super Heavy Booster لأول مرة.