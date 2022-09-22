شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هليكوبتر المريخ تحلق للمرة الثانية والثلاثين.. اعرف تفاصيل الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقت هليكوبتر إبداع التابع لناسا مرة أخرى في سماء المريخ في الرحلة الثانية والثلاثين لها، حيث سافرت الإبداع حوالي 308 قدمًا (94 مترًا)، وظلت عالية لأكثر من 55 ثانية ووصلت إلى سرعة قصوى تبلغ 10.6 ميل في الساعة (17.1 كم / ساعة)، وفقًا لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا ( JPL) في جنوب كاليفورنيا، والتي تدير مهمة مروحية المريخ.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كانت هذه الرحلة هي الثانية والثلاثين من حيث رحلات الإبداع بشكل عام والثانية هذا الشهر، فكانت انطلقت الطائرة العمودية التي تزن 4 أرطال (1.8 كجم) في 6 سبتمبر.

وجعلت تلك الرحلة السابقة المروحية أقرب إلى دلتا نهر قديمة على أرضية حفرة Jezero Crater، وهي حفرة بعرض 28 ميلاً (45 كيلومترًا) في الأرض والتي كانت المروحية وشريكتها الآلية المركبة الجوالة المثابرة، تستكشفها منذ ذلك الحين فبراير 2021.

كما أن المثابرة كانت تدرس الدلتا منذ عدة أشهر، وجمعت العربة الجوالة بحجم السيارة أربع عينات صخرية منذ يوليو، اثنتان منها من حجر غني بالجزيئات العضوية، اللبنات الأساسية للحياة المحتوية على الكربون.

وسيتمكن الباحثون من دراسة تلك المواد بالتفصيل هنا على الأرض، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، حيث تتعاون وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية لجلب عينات المسبار إلى كوكبنا، ربما في وقت مبكر من عام 2033.

وتشتمل إعادة العينة على طائرتين هليكوبتر شبيهتين بالإبداع وقادرة على حمل أنابيب العينات من واحد أو أكثر من مستودعات المستكشف إلى الصاروخ الذي سيطلقها من الكوكب الأحمر.