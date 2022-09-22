شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل مهمة DART التابعة لناسا وعرض الاصطدام بالكويكبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه مسبار وكالة ناسا لاختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) نحو قمر الكويكب ديمورفوس في 27 سبتمبر في محاولة لتغيير مداره حول جسمه الأم، الكويكب ديديموس، وسيعرض البث صورًا من أداة DRACO الخاصة بـ DART، وهي الأداة العلمية الوحيدة التي تحملها المركبة الفضائية.

وفقا لما ذكره موقع "space"، قالت نانسي شابوت، رئيسة تنسيق DART في مختبر الأبحاث التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، خلال مؤتمر صحفى: "إن صور DRACO ستكون مذهلة للغاية".

وتابعت شابوت: "ستأتي إلى كويكب لم يره أحد من قبل"، مضيفة "سترى أشياء بحجم عشرات السنتيمترات لتلك الصورة النهائية وبعد ذلك سيتم قطعها.. أعتقد أن هذا سيكون رائعًا."

وستعود الصور إلى الأرض بمعدل صورة واحدة في الثانية، وسنراها في الوقت الفعلي عبر تلفزيون ناسا، ويتوقع المسؤولون أن العرض الحقيقي سيحدث قبل حوالي دقيقتين من الاصطدام، عندما يبدأ الكويكب في ملء منظر الكاميرا.

وقالت ميشيل تشين، كبيرة المهندسين في خوارزمية DART المعروفة باسم SMART Nav: "نحن بصراحة متحمسون للغاية لرؤية كيف تبدو".

كما أنه نظرًا لأن الأرض ستكون على بعد حوالي سبعة ملايين ميل (11 مليون كيلومتر) من زوج الكويكبات عند الاصطدام، لا يمكن للمهندسين توجيه DART يدويًا، وبدلاً من ذلك، سيقوم SMART Nav بشكل مستقل بتوجيه المركبة الفضائية إلى الكويكب وجعل جميع الأنظمة جاهزة للتحطم الكبير.