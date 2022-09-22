تطبيق اندرويد ينسخ ميزة Dynamic Island من ايفون 14 برو

ميزة Dynamic Island تم اطلاقها مع هاتف ايفون 14 برو الجديد وهي ميزة استعمال قطع الشاشة مع النظام في إنشاء تجربة Animations متنوعة تندمج مع قطع الكاميرات لتحكمات سريعة واشعارات متنوعة في النظام، مثلًا التحكم في الموسيقى، او الـNavigation او متابعة الإشعارات، أحد مطوري شاومي استطاع العمل على نسخة مُقلدة منها وتطبيقها في Theme خاص بشاومي، كذلك Realme بدأت تسأل مستخدميها ان كانوا يحبون إضافة ميزة Software عند ثقب الكاميرات بنفس فكرة ميزة Apple، لكن هناك مطور من موقع xda قام بتطوير تطبيق يقوم بنسخ هذه الميزة على هواتف اندرويد، الأمر جيد في ظاهره، سنتحدث اليوم عن تطبيق DynamicSpot لنسخ ميزة Dynamic Island، فتابع معنا.

تطبيق لنسخ ميزة Dynamic Island من ايفون 14 برو

فكرة تطبيق DynamicSpot انه يقوم بالتعديل على شكل الاشعارات الخاصة بالنظام وتحويلها ليتوسطها ثقب الكاميرا الأمامية، تظهر كل الإشعارات بنفس تصميم ايفون 14 برو، وعندما تضغط عليها بشكل طويل سيكبر الإشعار ليأخذ مساحة أكبر تستطيع منها قراءة الإشعار بالكامل وفتحه، ولو كان اشعار خاص بالموسيقى فيمكنك التحكم في الذي تستمع له وتغيير الأغنية وكل شيء مثل الـDynamic Island في ايفون، لكن هناك بعض النقاط التي نريد الحديث عنها من الـAnimations وتعامل النظام معها والأذونات الخاصة بالتطبيق

من ناحية الـAnimations فقد قمت بتجريب التطبيق والـAnimations ليست اسلس شيء ممكن اعني هي ليست بسلاسة الموجودة على iPhone 14 Pro او Pro Max، الموضوع ليس مميزًا لأنه أيضًا هذه الميزة تُعتبر طبقة فوق طبقات النظام بالتالي لن تجد الـStatus Bar يتفاعل مع هذه الميزة وينكمش ويتحرك مثلما يفعل في iOS، ونقطة الأذونات أيضًا هي مُقلقة لولا ان المطور معروف بأنه لا يجمع أي بيانات عن المستخدمين وان التطبيق نفسه لا يتصل بالإنترنت كنا سنخاف أكثر، التطبيق سيحتاج الى وصول الى امكانية الوصول للتحكم في الموسيقى وغيرها، مع طبعًا صلاحية العمل فوق كل التطبيقات والوصول للإشعارات، التطبيق رغم انه ليس الأفضل من رأيي الا انه يقوم بعمل جيد جدًا وهو مجاني مع مزايا إضافية بسعر 5 دولارات أمريكية فقط.

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