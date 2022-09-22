شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يعطى تيك توك بعض التسهيلات للحسابات الشعبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدمت تيك توك نظامًا للاعتدال من مستويين أعطى معاملة تفضيلية لمستخدميه الأكثر شعبية فى الآونة الأخيرة من العام الماضي وفقًا لـ Forbes.

وحصل المنفذ على تسجيل صوتي لاجتماع سبتمبر 2021 حيث قامت الشركة بتفصيل ميزة داخلية تسمى "تسميات المنشئ" والتي تم حجزها للحسابات التي تضم أكثر من 5 ملايين متابع.

وعندما يتعلق الأمر بتدبير هؤلاء المستخدمين، وكثير منهم مؤثرون ومشاهير، ورد أن TikTok قاموا بتصفية لهم من خلال قائمة انتظار منفصلة للاعتدال شهدت تعامل الشركة مع هذه الحسابات بشكل مختلف.

وقال أحد الموظفين في شركة TikTok's Trust and Safety خلال الاجتماع، إن هناك قدرًا أكبر من التساهل، كما يمكنني القول ". تنص الشركة على موقعها الإلكتروني على أن إرشادات المجتمع الخاصة بها تنطبق على "الجميع وكل شيء على TikTok." حسبما نقل موقع Engadget.

وقال متحدث باسم الشركة لـ Forbes إنها "ليست أكثر تساهلاً في إدارة الحسابات التي تضم أكثر من 5 ملايين متابع" ، مضيفًا أنها لا تحتوي على قوائم انتظار للاعتدال بناءً على أعداد المتابعين.

إذا كان التقرير دقيقًا، فلن تكون تيك توك أول شركة تعامل مستخدميها الأكثر نفوذاً وقوة بشكل مختلف، في عام 2021، أوضحت صحيفة وول ستريت جورنال بالتفصيل كيف سمح نظام Meta's XCheck للملايين من مستخدمي Facebook و Instagram البارزين بالالتفاف على قواعده.

في إحدى الحوادث التي وصفها التقرير، "منع" النظام المشرفين على Facebook من إزالة الصور العارية التي نشرها نجم كرة القدم البرازيلي نيمار لامرأة اتهمته بالاعتداء الجنسي. تمت مشاهدة المنشور أكثر من 60 مليون مرة قبل اتخاذ Meta أي إجراء، بالإضافة إلى ذلك، لم تحظر الشركة حساب نيمار، على الرغم من أنه شارك العري دون موافقة في انتهاك لإرشادات المنتدى الخاصة بها.